В Украине выполнили яркий тюнинг сверхмощного кроссовера Audi (фото)

В Киеве заметили впечатляющий тюнингованный кроссовер Audi RS Q8. Заряженное авто доработали украинские мастера.

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Фото Audi RS Q8 опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кроссовер получил карбоновый пакет Фото: Topcars UA

Тюнинг Audi RS Q8 выполнило ателье Crazy D Customs. Эта компания (ранее известная, как Alanton Performance) прославилась рядом ярких проектов. В частности, именно там доработали авто Александра Усика.

Кроссовер Audi RS Q8 получил карбоновый пакет. Из углеволокна выполнили обвес, капот, расширители арок, спойлер на крыше и разнообразный декор. Также установили 23-дюймовые диски с низкопрофильными шинами Michelin Pilot SUV.

В Crazy D Customs предлагают эксклюзивные варианты внутренней отделки

Салон Audi RS Q8 на фото не показали, однако известно, что в Crazy D Customs предлагают разнообразные варианты отделки кожей и карбоном.

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Кроме того, тюнинг Audi RS Q8 от Crazy D Customs может увеличить мощность двигателя. На отдельных экземплярах кроссовера она превысила 1000 сил.

Фото: Topcars UA

Впрочем, и стандартный Audi RS Q8 довольно мощный — его 4,0-литровый V8 твин-турбо развивает 600 л. с. Кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 305 км/ч.

Между прочим, недавно в столице сфотографировали собрата Audi RS Q8 — тюнингованный кроссовер Lamborghini Urus.

Также Фокус писал о редком заряженном универсале Audi 90-х в Киеве.