В Киеве заметили новейший семейный спорткар BMW с редким тюнингом (фото)

В Киеве засветился новый BMW M3 Touring. Спортивный универсал мощностью более 500 сил получил яркий тюнинг.

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Фото BMW M3 Touring опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Универсал оснащен 530-сильной турбошестерней Фото: Topcars UA

Универсал BMW M3 Touring — довольно редкая версия спортивной модели. Авто является практичным семейным спорткаром с просторным салоном и большим (500-1510 л) багажником.

Конкретно этот BMW M3 Competition Touring M оснащен 3,0-литровой турбошестерней на 530 л. с. и 650 Нм. С 8-ступенчатой автоматической КПП он разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с и способен развить 290 км/ч.

Семейное авто разгоняется до 290 км/ч Фото: Topcars UA

Как и все универсалы BMW M3 Touring, версия Competition M является полноприводной. Авто получило доработанную спортивную подвеску и увеличенные тормоза.

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Новый BMW M3 Competition Touring M отличается агрессивной решеткой радиатора, расширенными крыльями и 19-дюймовыми дисками. Конкретно это авто получило тюнинг-пакет VRS Aero от ателье Vorsteiner. Он включает карбоновые обвес, декор, капот и спойлер.

В салоне установили спортивные сиденья Фото: BMW

В салоне BMW M3 Touring установлены спортивные сиденья и руль. В отделке сочетаются кожа и карбон.

Между прочим, недавно в Украине обнаружили раритетный спортивный универсал BMW 3 Series 90-х с двигателем V8. Этих авто выпустили всего 27.

Также Фокус писал о новом спортивном универсале-купе BMW мощностью более 600 сил.