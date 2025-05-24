Практичный спорткар: BMW возродила свою самую оригинальную модель (фото)

Экстравагантный BMW Z3 Coupe получил современного преемника. Спортивный универсал BMW Speedtop с мощным V8 выпустят лимитированной серией.

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Об этом сообщается на официальном сайте BMW.

Авто сочетает черты купе и универсала Фото: BMW

Новый BMW Speedtop презентовали на шоу ретроавто Concorso d'Eleganza на итальянском озере Комо. Авто является более практичным собратом спорткара BMW Skytop. Формально это предсерийный концепт, однако уже заявлено, что трехдверный универсал выпустят лимитированной серией из 70 авто стоимостью более полумиллиона долларов.

Салон отделан кожей и алюминием Фото: BMW

Как и BMW Z3 Coupe, Speedtop сочетает в себе черты практичного универсала и спортивного купе. Авто отличается стремительным дизайном с длинным капотом, высокой оконной линией и сдвинутым назад салоном. В анфас авто повторяет BMW Skytop: у него выраженный "нос" и тоненькие диодные фары. Заднее стекло прикрыто спойлером.

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Двухместный салон BMW Speedtop украсили дорогой двухцветной кожей и полированным алюминием. В комплекте с авто идет набор фирменного багажа.

В комплекте с авто идет набор фирменного багажа Фото: BMW

В основе Speedtop лежит купе BMW M8 — это видно по компоновке салона. Этот спорткар стал и донором силового агрегата — 4,4-литрового V8 твин-турбо мощностью 625 л.с. и 8-ступенчатой автоматической КПП.

Кстати, недавно в Украине обнаружили редкий заряженный универсал BMW Alpina 90-х с мощным V8. Таких авто выпустили всего 27.

Также Фокус писал о самом дорогом BMW стоимостью 2 миллиона евро.