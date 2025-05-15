Эксклюзив за $500 000: самый дорогой BMW рассекретили до премьеры (фото)

В Германии во время испытаний заметили новый BMW Skytop. Мощный лимитированный спорткар станет самой дорогой моделью в современной линейке марки.

Related video

Фото BMW Skytop опубликовали на сайте Autoevolution.

BMW Skytop будет стоить 500 000 долларов Фото: autoevolution.com

Спортивное купе BMW Skytop тестировали безо всякого камуфляжа, поэтому его внешность перестала быть секретом. Серийная модель внешне не отличается от прошлогоднего концепта.

Дизайн BMW Skytop довольно нетипичный и авто отличается на фоне других моделей марки. Спорткар привлекает элегантным стилем с длинным капотом, высокой оконной линией и заостренной задней частью. Также привлекают внимание узкая решетка радиатора BMW, тоненькие фары и фонари.

Крыша автомобиля снимается Фото: autoevolution.com

Крыша BMW Skytop снимается, то есть это купе-тарга. Салон также можно разглядеть: как и в концепте он обшит дорогой коричневой кожей.

Важно

Их выпустили всего 27: в Украине засветился очень редкий заряженный BMW 90-х (фото)

Компоновка салона — такая же, как и у BMW M8. Именно эта модель является основой для Skytop. У нее позаимствовали и силовой агрегат — 4,4-литровый V8 твин-турбо мощностью 625 сил и 8-ступенчатый автомат. Спорткар сможет стартовать до сотни за 3,3 с.

Спорткар оснащен 625-сильным V8 твин-турбо Фото: autoevolution.com

Всего выпустят всего 50 BMW Skytop. Стоимость авто составит 500 000 долларов, то есть оно будет существенно дороже любого современного BMW.

Впрочем, это не самый дорогой BMW в истории, ведь есть коллекционные классические модели за 2-3 миллиона евро.

Также Фокус писал, что футболист Михаил Мудрик засветил свой особенный тюнингованный BMW M8.