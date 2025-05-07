Эксклюзив за 2 миллиона евро: на продажу выставили самый дорогой BMW (фото)

В Париже продается раритетный спорткар BMW 507 1957 года. Винтажное авто оценили в 1,95 миллиона евро.

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Об эксклюзивном коллекционном BMW рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's, который выступает посредником в продаже спорткара.

BMW 507 — самая ценная и самая дорогая модель за всю историю марки. Стоимость этого спорткара обычно составляет 2-4 миллиона евро.

Авто имеет опциональную съемную крышу Фото: RM Sotheby's

Всего с 1956 по 1959 год изготовили всего 252 кабриолета BMW 507. Среди владельцев этих авто были Элвис Пресли и чемпион "Формулы-1" и мотогонок Джон Сертиз.

Двухместный спорткар BMW 507 отличается нетипичным для марки элегантным дизайном с длинным капотом и узкой решеткой радиатора. Внешность авто разработал стилист граф Альбрехт фон Герц.

BMW 507 прошел полную реставрацию Фото: RM Sotheby's

BMW 507 получил 3,2-литровый V8 на 150 сил и 4-ступенчатую механическую КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 11,1 с и развить 196 км/ч.

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Конкретно этот автомобиль оснащен опциональными дисковыми тормозами и съемной металлической крышей. Он имел нескольких владельцев в США, Германии и Франции.

Кабриолет оснащен более мощным 225-сильным V8 Фото: RM Sotheby's

В 2012-2013 годах кабриолет прошел реставрацию, во время которой мощность двигателя увеличили до 225 л.с. и установили усилитель руля.

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