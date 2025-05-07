Ексклюзив за 2 мільйони євро: на продаж виставили найдорожчий BMW (фото)

У Парижі продається раритетний спорткар BMW 507 1957 року. Вінтажне авто оцінили в 1,95 мільйона євро.

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Про ексклюзивний колекційний BMW розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s, який виступає посередником у продажу спорткара.

BMW 507 – найцінніша та найдорожча модель за всю історію марки. Вартість цього спорткара зазвичай становить 2-4 мільйони євро.

Авто має опційний знімний дах Фото: RM Sotheby's

Усього з 1956 по 1959 рік виготовили лише 252 кабріолети BMW 507. Серед власників цих авто були Елвіс Преслі та чемпіон "Формули-1" і мотоперегонів Джон Сертіз.

Двомісний спорткар BMW 507 вирізняється нетиповим для марки елегантним дизайном із довгим капотом та вузькою решіткою радіатора. Зовнішність авто розробив стиліст граф Альбрехт фон Герц.

BMW 507 пройшов повну реставрацію Фото: RM Sotheby's

BMW 507 отримав 3,2-літровий V8 на 150 сил та 4-ступінчасту механічну КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 11,1 с і розвинути 196 км/год.

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Конкретно цей автомобіль оснащений опційними дисковими гальмами та знімним металевим дахом. Він мав кількох власників у США, Німеччині та Франції.

Кабріолет оснащений потужнішим 225-сильним V8 Фото: RM Sotheby's

У 2012-2013 роках кабріолет пройшов реставрацію, під час якої потужність двигуна збільшили до 225 к. с. та встановили підсилювач керма.

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