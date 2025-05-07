Росіянин до 9 травня понівечив гвинтівкою вінтажний BMW 30-х (відео)

Російський блогер Євгеній Чеботарьов розбив гвинтівкою колекційний BMW 326 30-х років. Дивний перфоманс він присвятив до 9 травня.

Related video

Відео зі знищенням вінтажного BMW росіянин опублікував у Instagram.

Ростовський блогер і каскадер Євгеній Чеботарьов використав гвинтівку Mauser 98K 1913 року, щоб понівечити седан BMW 326. Зброєю він розбив фари і скло авто, пошкодив решітку радіатора та лакофарбове покриття кузова.

Користувачі Instagram не оцінили вандалізм Фото: Скріншот

У салоні жертвою вандалізму став годинник, також дісталося двигуну і колесам. Цікаво, що гвинтівка дуже швидко зламалася.

Свій вчинок Євгеній Чеботарьов присвятив 80-річчю перемоги над нацизмом – мовляв, BMW 326 виготовили саме в нацистській Німеччині.

Важливо

Зірковий український футболіст засвітив у Лондоні яскравий тюнінгований BMW (відео)

Примітно, що старовинний автомобіль раніше пройшов реставрацію і мав чудовий вигляд. У коментарях користувачі Instagram не оцінили таку акцію до Дня Перемоги і розкритикували блогера.

BMW 326 виробляли з 1936 по 1941 рік Фото: BMW

Середньорозмірний седан BMW 326 випускали з 1936 по 1941 рік і всього зібрали 15 936 машин. Автомобіль оснащений 2,0-літровою рядною шісткою потужністю 50 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП і здатен розвинути 115 км/год.

Між іншим, нещодавно в Києві засвітився рідкісний 500-сильний седан BMW 2000-х.

Також Фокус писав, що з молотка піде перша заряджена "п'ятірка" BMW.