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Авто

Зірковий український футболіст засвітив у Лондоні яскравий тюнінгований BMW (відео)

Авто Мудрика, Михайло Мудрик, BMW M8 GranCoupe, BMW M8
Фото: Скріншот | Михайла Мудрика бачили в Лондоні за кермом BMW M8 GranCoupe

Українського футболіста Михайла Мудрика помітили у центрі Лондона. Півзахисник лондонського «Челсі» приїхав на зарядженому BMW M8 GranCoupe з тюнінгом.

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Михайло Мудрик, як відомо, наразі відсторонений від участі в футбольних матчах через підозри у вживанні допінгу й останнім часом нечасто потрапляв у об’єктиви папараці. Раніше футболіст їздив на Audi RS Q8, а тепер його помітили інше авто Мудрика.

BMW M8, Авто Мудрика, Михайло Мудрик, BMW M8 GranCoupe Fullscreen
Авто оснащене 4,4-літровим V8 твін-турбо
Фото: Скріншот

Український футболіст приїхав на доопрацьованому седані-купе BMW M8 GranCoupe 2020 року. Автомобіль вирізняється карбоновими капотом, дахом, обвісом та декором. Ззаду встановлено невеликий спойлер.

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Також звертають на себе увагу чорні литі диски з низькопрофільною гумою. Салон BMW M8 оздоблений білою шкірою. Примітно, що автомобіль Мудрика зберіг українські номери Київської області.

BMW M8 GranCoupe, Авто Мудрика, Михайло Мудрик, BMW M8 Fullscreen
Авто Мудрика отримало яскравий тюнінг
Фото: Скріншот

BMW M8 GranCoupe – найдорожча заряджена версія моделі 8 Series, вартість якої сягає 7,6 мільйона гривень навіть без тюнінгу. Стандартний седан оснащений 4,4-літровим V8 твін-турбо потужністю 625 к. с. Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 305 км/год.

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