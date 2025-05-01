Зірковий український футболіст засвітив у Лондоні яскравий тюнінгований BMW (відео)

Українського футболіста Михайла Мудрика помітили у центрі Лондона. Півзахисник лондонського «Челсі» приїхав на зарядженому BMW M8 GranCoupe з тюнінгом.

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Михайло Мудрик, як відомо, наразі відсторонений від участі в футбольних матчах через підозри у вживанні допінгу й останнім часом нечасто потрапляв у об’єктиви папараці. Раніше футболіст їздив на Audi RS Q8, а тепер його помітили інше авто Мудрика.

Авто оснащене 4,4-літровим V8 твін-турбо Фото: Скріншот

Український футболіст приїхав на доопрацьованому седані-купе BMW M8 GranCoupe 2020 року. Автомобіль вирізняється карбоновими капотом, дахом, обвісом та декором. Ззаду встановлено невеликий спойлер.

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Також звертають на себе увагу чорні литі диски з низькопрофільною гумою. Салон BMW M8 оздоблений білою шкірою. Примітно, що автомобіль Мудрика зберіг українські номери Київської області.

Авто Мудрика отримало яскравий тюнінг Фото: Скріншот

BMW M8 GranCoupe – найдорожча заряджена версія моделі 8 Series, вартість якої сягає 7,6 мільйона гривень навіть без тюнінгу. Стандартний седан оснащений 4,4-літровим V8 твін-турбо потужністю 625 к. с. Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 305 км/год.

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