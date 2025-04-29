Гітара на колесах: на продаж виставили найнезвичніше авто Елвіса Преслі (фото)

У Франції виставили на продаж дуже нестандартний Cadillac Елвіса Преслі. Велетенський рожевий автомобіль нагадує гітару.

Related video

Про оригінальне авто Елвіса Преслі розповіли на сайті Autoevolution.

Елвіс Преслі був палким фанатом Cadillac і за життя придбав понад 200 авто цієї моделі. Не дивно, що саме Cadillac обрали для перетворення на спеціальний шоукар для концертів короля рок-н-ролу.

В основі авто лежить Cadillac Eldorado 1970 року Фото: Ebay

Екстравагантний проєкт втілив у життя відомий американський кастомайзер Джей Оберг. Саме він є автором Бетмобіля для фільмів Тіма Бертона, а також автівок із фільмів "Рожева пантера", "Флінстоуни" та "Лицар доріг".

За основу взяли купе Cadillac Eldorado 1970 року. Над авто працювали упродовж двох років.

Автомобіль сягає 12,5 м завдовжки Фото: Ebay

Cadillac Eldorado подовжили до 12,5 метрів та перетворили на гігантську рожеву гітару на колесах. Фактично від Cadillac Eldorado залишилася тільки передня частина, а новий кузов виготовили зі склопластику. Величезний 8,2-літровий V8 на 400 сил і 3-ступінчастий автомат залишили без змін.

Важливо

Зник на 15 років: виявлено знаменитий суперкар Ferrari Майкла Джордана (відео)

Авто допущене до доріг загального користування і навіть отримало номери, проте Елвіс Преслі сів за кермо гітари на колесах лише один раз – прибув на ньому на концерт у Лас-Вегасі.

Гітару на колесах використали на концерті Елвіса Преслі в Лас-Вегасі

Зараз стан унікального авто Елвіса Преслі залишає бажати кращого – воно потребує реставрації. Саме тому на eBay його оцінили усього в 10 000 євро.

До речі, нещодавно на аукціон виставили раритетний Ferrari Ральфа Лорена за $7,5 мільйона.

Також Фокус писав, що 100-річний мотоцикл пішов із молотка за ціною суперкара.