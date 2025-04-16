Зник на 15 років: виявлено знаменитий суперкар Ferrari Майкла Джордана (відео)

У США виявили Ferrari 512 TR Майкла Джордана. Легендарний суперкар вважався зниклим із 2010 року.

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Майкл Джордан є поціновувачем елітних авто і у різний час в його колекції були рідкісні автомобілі на кшталт Mercedes SLR McLaren чи Pininfarina Battista.

Суперкар Ferrari 512 TR з’явився в колекції кращого баскетболіста усіх часів у 1992 році. За чорне купе Майкл Джордан заплатив 212 000 доларів і обрав для нього номери M AIR J.

Майкл Джордан свого часу влаштував фотосесію з Ferrari

Ferrari 512 TR дуже подобався Джордану і авто неодноразово потрапляло у ЗМІ. Він їздив на ньому на матчі НБА і навіть одного разу влаштував фото сесію в цьому авто.

Майкл Джордан продав Ferrari 512 TR у 1995 році. Після цього автомобіль змінив двох власників, одним із яких був мільйонер Кріс Гарднер, про якого зняли фільм "У гонитві за щастям" із Віллом Смітом у головній ролі.

Фото: скриншот / YouTube

У в 2010 році після чергового продажу суперкар Ferrari зник. Вияснилося, що у його власника виявили рак і він перестав експлуатувати авто.

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Тепер Ferrari 512 TR викупили і від реставрують. Попередньому власнику пообіцяли дати проїхатися на авто після його відновлення.

Авто Майкла Джордана потребує реставрації Фото: скриншот / YouTube

Купе Ferrari 512 TR – покращена версія знаменитої моделі Testarossa. Суперкар оснащений опозитним 12-циліндровим двигуном об’ємом 5 л і потужністю 430 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,9 с і розвинути 314 км/год.

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