Їх виготовили лише 41: на звалищі знайшли раритетний Bentley 60-х (відео)

Рідкісний колекційний Bentley T1 врятували від знищення на звалищі. Пошкоджений автомобіль не експлуатувався понад три десятиліття.

Related video

Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі Classic Obsession — Gary Mavers.

Кабріолет Bentley T1 1967 року з правим розташуванням керма випадково знайшли на звалищі в Каліфорнії, де його вже готували до утилізації. Вдалося встановити, що на автомобілі перестали їздити після ДТП на початку 90-х і зберігали під чохлом, а пізніше вирішили здати його на метал.

Салон Bentley T1 добре зберігся Фото: скриншот / YouTube

Хоча в Bentley T1 серйозно пошкоджена задня частина, на кузові дуже мало іржі. Салон кабріолета чудово зберігся, а от двигун не заводиться. Автомобіль відправили до Великої Британії, де відреставрують до оригінального стану.

Важливо

Британська якість: який вигляд має Bentley із пробігом понад 800 000 км (фото)

Кабріолет Bentley T1 – надзвичайно рідкісна модель, адже всього з 1967 по 1971 рік виготовили лише 41 таке авто з кузовом від британського ательє Mulliner. Модель є побратимом Rolls-Royce Corniche.

Авто відреставрують у Великій Британії Фото: скриншот / YouTube

Bentley T1 1967 року оснащений 6,2-літровим 200-сильним V8 та 3-ступінчастою автоматичною КПП і здатен розвинути 190 км/год. Автомобіль отримав незалежну підвіску та дискові гальма на всіх колесах.

Раніше Фокус розповідав про культовий суперкар Lamborghini, який простояв 25 років у гаражі.

Також ми писали про колекційний Corvette, який завівся після 14 років простою.