Их выпустили всего 41: на свалке нашли раритетный Bentley 60-х (видео)

Редкий коллекционный Bentley T1 спасли от уничтожения на свалке. Поврежденный автомобиль не эксплуатировался более трех десятилетий.

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Кабриолет Bentley T1 1967 года с правым расположением руля случайно нашли на свалке в Калифорнии, где его уже готовили к утилизации. Удалось установить, что на автомобиле перестали ездить после ДТП в начале 90-х и хранили под чехлом, а позже решили сдать его на металл.

Салон Bentley T1 хорошо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Хотя у Bentley T1 серьезно повреждена задняя часть, на кузове очень мало ржавчины. Салон кабриолета прекрасно сохранился, а вот двигатель не заводится. Автомобиль отправили в Великобританию, где отреставрируют до оригинального состояния.

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Кабриолет Bentley T1 - очень редкая модель, ведь всего с 1967 по 1971 год изготовили всего 41 такое авто с кузовом от британского ателье Mulliner. Модель является собратом Rolls-Royce Corniche.

Авто отреставрируют в Великобритании Фото: скриншот / YouTube

Bentley T1 1967 года оснащен 6,2-литровым 200-сильным V8 и 3-ступенчатой автоматической КПП и способен развить 190 км/ч. Автомобиль получил независимую подвеску и дисковые тормоза на всех колесах.

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