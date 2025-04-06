Коллекционный Chevrolet Corvette 70-х завелся после 14 лет простоя (видео)
В США смогли оживить заброшенный Chevrolet Corvette 1971 года. Спорткар простоял 14 лет заброшенным в гараже.
О найденном раритете рассказал в видео на своем Youtube-канале блогер и коллекционер Деннис Коллинз, который взялся восстановить ценное авто.
Хотя этот Chevrolet Corvette C3 не эксплуатировался относительно небольшой срок (с 2011 года), его состояние оставляет желать лучшего. Спорткар покрыт слоем грязи, а в его салоне повреждена отделка и руль.
К тому же, купе Chevrolet Corvette неудачно перекрасили — нанесли новую краску поверх старой, поэтому она облезла. Пробег купе составляет 133 тыс. км.Важно
Впрочем, двигатель Chevrolet Corvette C3 неплохо сохранился. После того, как этот V8 прочистили, он без проблем завелся.
Теперь Chevrolet Corvette 1971 года отреставрируют, ведь это раритетная заряженная версия LS5. Изготовлено всего 5097 таких спорткаров.
Chevrolet Corvette LS5 оснащен большим 7,4-литровым V8 мощностью 365 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с и развить 227 км/ч. К тому же, купе довольно богато оснащено — есть кондиционер, усилитель руля, радио и электростеклоподъемники.
Ранее Фокус рассказывал о спорткаре Alfa Romeo 60-х, который четыре десятилетия простоял на складе.
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