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Авто

Коллекционный Chevrolet Corvette 70-х завелся после 14 лет простоя (видео)

Chevrolet Corvette 1971, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C3, Chevrolet Corvette LS5
Фото: скриншот / YouTube | Редкий Chevrolet Corvette LS5 не эксплуатировался с 2011 года

В США смогли оживить заброшенный Chevrolet Corvette 1971 года. Спорткар простоял 14 лет заброшенным в гараже.

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О найденном раритете рассказал в видео на своем Youtube-канале блогер и коллекционер Деннис Коллинз, который взялся восстановить ценное авто.

Хотя этот Chevrolet Corvette C3 не эксплуатировался относительно небольшой срок (с 2011 года), его состояние оставляет желать лучшего. Спорткар покрыт слоем грязи, а в его салоне повреждена отделка и руль.

салон Chevrolet Corvette 1971 года, Chevrolet Corvette C3, Chevrolet Corvette LS5 Fullscreen
В салоне повреждены руль и отделка
Фото: скриншот / YouTube

К тому же, купе Chevrolet Corvette неудачно перекрасили — нанесли новую краску поверх старой, поэтому она облезла. Пробег купе составляет 133 тыс. км.

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Впрочем, двигатель Chevrolet Corvette C3 неплохо сохранился. После того, как этот V8 прочистили, он без проблем завелся.

Chevrolet Corvette C3, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1971, Chevrolet Corvette LS5 Fullscreen
Спорткар отправили на реставрацию
Фото: скриншот / YouTube

Теперь Chevrolet Corvette 1971 года отреставрируют, ведь это раритетная заряженная версия LS5. Изготовлено всего 5097 таких спорткаров.

Chevrolet Corvette LS5, Chevrolet Corvette 1971, Chevrolet Corvette C3, Chevrolet Corvette Fullscreen
Chevrolet Corvette LS5 оснащен 7,4-литровым 365-сильным V8, а также 7,4-литровым 365-сильным V8
Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Corvette LS5 оснащен большим 7,4-литровым V8 мощностью 365 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с и развить 227 км/ч. К тому же, купе довольно богато оснащено — есть кондиционер, усилитель руля, радио и электростеклоподъемники.

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