Коллекционный Chevrolet Corvette 70-х завелся после 14 лет простоя (видео)

В США смогли оживить заброшенный Chevrolet Corvette 1971 года. Спорткар простоял 14 лет заброшенным в гараже.

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О найденном раритете рассказал в видео на своем Youtube-канале блогер и коллекционер Деннис Коллинз, который взялся восстановить ценное авто.

Хотя этот Chevrolet Corvette C3 не эксплуатировался относительно небольшой срок (с 2011 года), его состояние оставляет желать лучшего. Спорткар покрыт слоем грязи, а в его салоне повреждена отделка и руль.

В салоне повреждены руль и отделка Фото: скриншот / YouTube

К тому же, купе Chevrolet Corvette неудачно перекрасили — нанесли новую краску поверх старой, поэтому она облезла. Пробег купе составляет 133 тыс. км.

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Впрочем, двигатель Chevrolet Corvette C3 неплохо сохранился. После того, как этот V8 прочистили, он без проблем завелся.

Спорткар отправили на реставрацию Фото: скриншот / YouTube

Теперь Chevrolet Corvette 1971 года отреставрируют, ведь это раритетная заряженная версия LS5. Изготовлено всего 5097 таких спорткаров.

Chevrolet Corvette LS5 оснащен 7,4-литровым 365-сильным V8, а также 7,4-литровым 365-сильным V8 Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Corvette LS5 оснащен большим 7,4-литровым V8 мощностью 365 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с и развить 227 км/ч. К тому же, купе довольно богато оснащено — есть кондиционер, усилитель руля, радио и электростеклоподъемники.

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