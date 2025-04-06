Колекційний Chevrolet Corvette 70-х завівся після 14 років простою (відео)
У США змогли оживити занедбаний Chevrolet Corvette 1971 року. Спорткар простояв 14 років покинутим у гаражі.
Про знайдений раритет розповів у відео на своєму Youtube-каналі блогер і колекціонер Денніс Коллінз, який взявся відновити цінне авто.
Хоча цей Chevrolet Corvette C3 не експлуатувався відносно невеликий термін (з 2011 року), його стан залишає бажати кращого. Спорткар покритий шаром бруду, а в його салоні пошкоджені оздоблення та кермо.
До того ж, купе Chevrolet Corvette невдало перефарбували – нанесли нову фарбу поверх старої, тому вона облізла. Пробіг купе становить 133 тис. км.Важливо
Утім, двигун Chevrolet Corvette C3 непогано зберігся. Після того, як цей V8 прочистили, він без проблем завівся.
Тепер Chevrolet Corvette 1971 року відреставрують, адже це раритетна заряджена версія LS5. Виготовлено лише 5097 таких спорткарів.
Chevrolet Corvette LS5 оснащений великим 7,4-літровим V8 потужністю 365 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,7 с і розвинути 227 км/год. До того ж, купе досить багато оснащене – є кондиціонер, підсилювач керма, радіо та електросклопідіймачі.
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