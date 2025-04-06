Колекційний Chevrolet Corvette 70-х завівся після 14 років простою (відео)

У США змогли оживити занедбаний Chevrolet Corvette 1971 року. Спорткар простояв 14 років покинутим у гаражі.

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Про знайдений раритет розповів у відео на своєму Youtube-каналі блогер і колекціонер Денніс Коллінз, який взявся відновити цінне авто.

Хоча цей Chevrolet Corvette C3 не експлуатувався відносно невеликий термін (з 2011 року), його стан залишає бажати кращого. Спорткар покритий шаром бруду, а в його салоні пошкоджені оздоблення та кермо.

У салоні пошкоджені кермо і оздоблення Фото: скриншот / YouTube

До того ж, купе Chevrolet Corvette невдало перефарбували – нанесли нову фарбу поверх старої, тому вона облізла. Пробіг купе становить 133 тис. км.

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Утім, двигун Chevrolet Corvette C3 непогано зберігся. Після того, як цей V8 прочистили, він без проблем завівся.

Спорткар відправили на реставрацію Фото: скриншот / YouTube

Тепер Chevrolet Corvette 1971 року відреставрують, адже це раритетна заряджена версія LS5. Виготовлено лише 5097 таких спорткарів.

Chevrolet Corvette LS5 оснащений 7,4-літровим 365-сильним V8 Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Corvette LS5 оснащений великим 7,4-літровим V8 потужністю 365 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,7 с і розвинути 227 км/год. До того ж, купе досить багато оснащене – є кондиціонер, підсилювач керма, радіо та електросклопідіймачі.

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