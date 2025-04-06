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Колекційний Chevrolet Corvette 70-х завівся після 14 років простою (відео)

Chevrolet Corvette 1971, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C3, Chevrolet Corvette LS5
Фото: скриншот / YouTube | Рідкісний Chevrolet Corvette LS5 не експлуатувався з 2011 року

У США змогли оживити занедбаний Chevrolet Corvette 1971 року. Спорткар простояв 14 років покинутим у гаражі.

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Про знайдений раритет розповів у відео на своєму Youtube-каналі блогер і колекціонер Денніс Коллінз, який взявся відновити цінне авто.

Хоча цей Chevrolet Corvette C3 не експлуатувався відносно невеликий термін (з 2011 року), його стан залишає бажати кращого. Спорткар покритий шаром бруду, а в його салоні пошкоджені оздоблення та кермо.

салон Chevrolet Corvette 1971, Chevrolet Corvette C3, Chevrolet Corvette LS5 Fullscreen
У салоні пошкоджені кермо і оздоблення
Фото: скриншот / YouTube

До того ж, купе Chevrolet Corvette невдало перефарбували – нанесли нову фарбу поверх старої, тому вона облізла. Пробіг купе становить 133 тис. км.

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Утім, двигун Chevrolet Corvette C3 непогано зберігся. Після того, як цей V8 прочистили, він без проблем завівся.

Chevrolet Corvette C3, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1971, Chevrolet Corvette LS5 Fullscreen
Спорткар відправили на реставрацію
Фото: скриншот / YouTube

Тепер Chevrolet Corvette 1971 року відреставрують, адже це раритетна заряджена версія LS5. Виготовлено лише 5097 таких спорткарів.

Chevrolet Corvette LS5, Chevrolet Corvette 1971, Chevrolet Corvette C3, Chevrolet Corvette Fullscreen
Chevrolet Corvette LS5 оснащений 7,4-літровим 365-сильним V8
Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Corvette LS5 оснащений великим 7,4-літровим V8 потужністю 365 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,7 с і розвинути 227 км/год. До того ж, купе досить багато оснащене – є кондиціонер, підсилювач керма, радіо та електросклопідіймачі.

Раніше Фокус розповідав про спорткар Alfa Romeo 60-х, який чотири десятиліття простояв на складі.

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