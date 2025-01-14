Британское качество: как выглядит Bentley с пробегом более 800 000 км (фото)

Bentley Continental GT не берегли и безжалостно эксплуатировали. Тем не менее, роскошное купе смогло преодолеть более 800 000 км.

Related video

В США обнаружили купе Bentley Continental GT 2005 года с рекордным пробегом. Роскошное авто проехало более 800 000 км. Сейчас его выставили на американский аукцион Copart, который торгует подержанными машинами.

Передний бампер Bentley поврежден Фото: Copart

Если точнее, то на одометре высвечивается пробег 514 636 миль, то есть 828 050 км. Для мощного спортивного автомобиля это отличный показатель, ведь подобные модели обычно мало эксплуатируют и они не всегда рассчитаны на такие пробеги.

Кузов автомобиля слишком занижен Фото: Copart

Примечательно, что Bentley Continental GT не берегли. Передний бампер поврежден снизу и ему не хватает части. Кузов автомобиля слишком сильно занижен, что может свидетельствовать о неисправности пневмоподвески.

Важно

Их изготовили всего 19: на продажу выставили раритетный универсал Bentley (фото)

Салон Bentley Continental GT сохранился значительно лучше, однако на водительском сиденье потрескалась кожа, что говорит об активной эксплуатации. Руль и передняя панель купе в неплохом состоянии.

Салон Bentley Continental GT неплохо сохранился Фото: Copart

На данный момент не известно, проходил ли 6,0-литровый W12 с турбонаддувом капитальный ремонт. Этот двигатель мощностью 560 л. с. позволяет развивать 318 км/ч.

Кстати, недавно в Украине появился новый Bentley Continental GT 2025.

Также Фокус писал о BMW M3 E36 1995 года в новом состоянии.