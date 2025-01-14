Британское качество: как выглядит Bentley с пробегом более 800 000 км (фото)
Bentley Continental GT не берегли и безжалостно эксплуатировали. Тем не менее, роскошное купе смогло преодолеть более 800 000 км.
В США обнаружили купе Bentley Continental GT 2005 года с рекордным пробегом. Роскошное авто проехало более 800 000 км. Сейчас его выставили на американский аукцион Copart, который торгует подержанными машинами.
Если точнее, то на одометре высвечивается пробег 514 636 миль, то есть 828 050 км. Для мощного спортивного автомобиля это отличный показатель, ведь подобные модели обычно мало эксплуатируют и они не всегда рассчитаны на такие пробеги.
Примечательно, что Bentley Continental GT не берегли. Передний бампер поврежден снизу и ему не хватает части. Кузов автомобиля слишком сильно занижен, что может свидетельствовать о неисправности пневмоподвески.
Салон Bentley Continental GT сохранился значительно лучше, однако на водительском сиденье потрескалась кожа, что говорит об активной эксплуатации. Руль и передняя панель купе в неплохом состоянии.
На данный момент не известно, проходил ли 6,0-литровый W12 с турбонаддувом капитальный ремонт. Этот двигатель мощностью 560 л. с. позволяет развивать 318 км/ч.
Кстати, недавно в Украине появился новый Bentley Continental GT 2025.
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