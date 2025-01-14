Британська якість: який вигляд має Bentley із пробігом понад 800 000 км (фото)

Bentley Continental GT не берегли і безжально експлуатували. Тим не менш, розкішне купе змогло подолати понад 800 000 км.

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У США виявили купе Bentley Continental GT 2005 року з рекордним пробігом. Розкішне авто проїхало понад 800 000 км. Зараз його виставили на американський аукціон Copart, який торгує вживаними машинами.

Передній бампер Bentley пошкоджений Фото: Copart

Якщо точніше, то на одометрі висвічується пробіг 514 636 миль, тобто 828 050 км. Для потужного спортивного автомобіля це чудовий показник, адже подібні моделі зазвичай мало експлуатують і вони не завжди розраховані на такі пробіги.

Кузов автомобіля занадто занижений Фото: Copart

Примітно, що Bentley Continental GT не берегли. Передній бампер пошкоджений знизу і йому бракує частини. Кузов автомобіля надто сильно занижений, що може свідчити про несправність пневмопідвіски.

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Салон Bentley Continental GT зберігся значно краще, проте на водійському сидінні потріскалася шкіра, що свідчить про активну експлуатацію. Кермо і передня панель купе у непоганому стані.

Салон Bentley Continental GT непогано зберігся Фото: Copart

Наразі не відомо, чи проходив 6,0-літровий W12 із турбонаддувом капітальний ремонт. Цей двигун потужністю 560 к. с. дозволяє розвивати 318 км/год.

До речі, нещодавно в Україні з'явився новий Bentley Continental GT 2025.

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