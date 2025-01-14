Британська якість: який вигляд має Bentley із пробігом понад 800 000 км (фото)
Bentley Continental GT не берегли і безжально експлуатували. Тим не менш, розкішне купе змогло подолати понад 800 000 км.
У США виявили купе Bentley Continental GT 2005 року з рекордним пробігом. Розкішне авто проїхало понад 800 000 км. Зараз його виставили на американський аукціон Copart, який торгує вживаними машинами.
Якщо точніше, то на одометрі висвічується пробіг 514 636 миль, тобто 828 050 км. Для потужного спортивного автомобіля це чудовий показник, адже подібні моделі зазвичай мало експлуатують і вони не завжди розраховані на такі пробіги.
Примітно, що Bentley Continental GT не берегли. Передній бампер пошкоджений знизу і йому бракує частини. Кузов автомобіля надто сильно занижений, що може свідчити про несправність пневмопідвіски.
Салон Bentley Continental GT зберігся значно краще, проте на водійському сидінні потріскалася шкіра, що свідчить про активну експлуатацію. Кермо і передня панель купе у непоганому стані.
Наразі не відомо, чи проходив 6,0-літровий W12 із турбонаддувом капітальний ремонт. Цей двигун потужністю 560 к. с. дозволяє розвивати 318 км/год.
До речі, нещодавно в Україні з'явився новий Bentley Continental GT 2025.
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