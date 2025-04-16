Исчез на 15 лет: обнаружен знаменитый суперкар Ferrari Майкла Джордана (видео)
В США обнаружили Ferrari 512 TR Майкла Джордана. Легендарный суперкар считался пропавшим с 2010 года.
О ценной находке рассказали на Youtube-канале We Are Curated.
Майкл Джордан является ценителем элитных авто и в разное время в его коллекции были редкие автомобили вроде Mercedes SLR McLaren или Pininfarina Battista.
Суперкар Ferrari 512 TR появился в коллекции лучшего баскетболиста всех времен в 1992 году. За черное купе Майкл Джордан заплатил 212 000 долларов и выбрал для него номера M AIR J.
Ferrari 512 TR очень нравился Джордану и авто неоднократно попадало в СМИ. Он ездил на нем на матчи НБА и даже однажды устроил фото сессию в этом авто.
Майкл Джордан продал Ferrari 512 TR в 1995 году. После этого автомобиль сменил двух владельцев, одним из которых был миллионер Крис Гарднер, о котором сняли фильм "В погоне за счастьем" с Уиллом Смитом в главной роли.
В в 2010 году после очередной продажи суперкар Ferrari исчез. Выяснилось, что у его владельца обнаружили рак и он перестал эксплуатировать авто.Важно
Теперь Ferrari 512 TR выкупили и от реставрируют. Предыдущему владельцу пообещали дать проехаться на авто после его восстановления.
Купе Ferrari 512 TR — улучшенная версия знаменитой модели Testarossa. Суперкар оснащен оппозитным 12-цилиндровым двигателем объемом 5 л и мощностью 430 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с и развить 314 км/ч.
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