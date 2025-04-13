На аукционе продали раритетный Ferrari Михаэля Шумахера (фото)

Во Франции на аукционе Aguttes продали суперкар Ferrari 550 Maranello 1996 года. За него отдали немалую сумму в 270,5 тыс. евро, ведь автомобиль использовал Михаэль Шумахер.

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О раритетном автомобиле рассказали на сайте аукционного дома.

Суперкаром пользовался Михаэль Шумахер Фото: Aguttes

Это купе Ferrari 550 Maranello приняло участие в официальной презентации модели 20 июля 1996 года на автодроме Нюрбургринг с участием звезд "Формулы-1" разных лет. Именно тогда за его руль впервые сел Михаэль Шумахер, который только недавно перешел в команду Ferrari.

Позже автомобиль использовали для журналистских тест-драйвов, а позже он стал "служебным" авто Шумахера. Существует немало фото немецкого гонщика за рулем Ferrari 550.

485-сильное авто способно развить 320 км/ч Фото: Aguttes

Михаэль Шумахер подтвердил использование этого суперкара в специальном письме, которое использовали в 2003 году для продажи авто в Японию. К тому же, гонщик оставил свой автограф на передней панели.

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Позже купе Ferrari 550 Maranello вернулось в Европу. Пробег авто составляет 10 000 км и его регулярно обслуживали.

Авто Шумахера прекрасно сохранилось Фото: Aguttes

Суперкар Ferrari 550 Maranello — довольно редкая модель, ведь с 1996 по 2002 год изготовлено всего 3083 таких авто. Купе оснащено 5,5-литровым 485-сильным V12 и 6-ступенчатой механической КПП. Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 4,4 и развить 320 км/ч.

Кстати, на аукцион недавно выставили и чемпионский болид Михаэля Шумахера. За него планируют получить 10 миллионов долларов.

Также Фокус писал, что пилот "Формулы-1" не может ездить на своем суперкаре из-за слишком юного возраста.