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Авто

Знаменитый 30-летний суперкар Ferrari за $225 000 разбили в досадном ДТП (фото)

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Ferrari 512 TR влетел в столб

Суперкар Ferrari 512 TR — улучшенный вариант легендарной модели Testarossa. Всего выпущено только 2260 таких 428-сильных купе.

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В США в серьезную аварию попал в аварию культовый суперкар Ferrari 512 TR 1992 года. Восстановить машину будет очень сложно, но тем не менее ее выставили на аукцион б/у авто IAAI.

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Ремонт суперкара будет сложным и недешевым

Как известно, аукционы авто из США переполнены так называемыми "битками", но подобные классические суперкары Ferrari там редкость. Сейчас наивысшая ставка за авто составляет 67 500 долларов, хотя в хорошем состоянии Ferrari 512 TR стоит 225 000 долларов.

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Пробег Ferrari составляет всего 40 750 км

ДТП произошло в штате Западная Вирджиния. Водитель Ferrari 512 TR потерял управление и машина боком влетела в столб. Больше всего у нее повреждены правая дверь и порог, также пострадали передние крылья, капот и крышка переднего двигателя.

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Суперкар Ferrari 512 TR получил сертификат Salvage, то есть он подлежит списанию. Это не значит, что авто не могут восстановить, но его ремонт будет сложным и недешевым. Впрочем, модель ценная и редкая — всего в 1991-1994 годах выпустили только 2260 таких купе. Тем более, что пробег авто небольшой — 40 750 км.

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Авто оснащено 12-цилиндровым двигателем на 428 л. с.

Ferrari 512 TR — усовершенствованная версия культовой модели Testarossa. У него освежен дизайн и улучшен салон, а мощность 5,0-литрового 12-цилиндрового двигателя подняли до 428 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП суперкар разгонялся до 100 км/ч за 4,8 с и развивал 314 км/ч.

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