Знаменитий 30-річний суперкар Ferrari за $225 000 розбили в прикрій ДТП (фото)

Суперкар Ferrari 512 TR — покращений варіант легендарної моделі Testarossa. Усього випущено лише 2260 таких 428-сильних купе.

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У США серйозну аварію потрапив в аварію культовий суперкар Ferrari 512 TR 1992 року. Відновити машину буде дуже складно, але її виставили на аукціон вживаних авто IAAI.

Ремонт суперкара буде складним та недешевим

Як відомо, аукціони авто зі США переповнені так званими "битками", але подібні класичні суперкари Ferrari там рідкість. Зараз найвища ставка за авто становить 67 500 доларів, хоча у хорошому стані Ferrari 512 TR коштує 225 000 доларів.

Пробіг Ferrari складає всього 40 750 км

ДТП сталося у штаті Західна Вірджинія. Водій Ferrari 512 TR втратив керування і машина боком влетіла у стовп. Найбільше у неї пошкоджені праві двері та поріг, також постраждали передні крила, капот та кришка переднього двигуна.

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Суперкар Ferrari 512 TR отримав сертифікат Salvage, тобто він підлягає списанню. Це не означає, що авто не можуть відновити, але його ремонт буде складним та недешевим. Втім, модель цінна і рідкісна — лише у 1991-1994 роках випустили лише 2260 таких купе. Тим більше, що пробіг авто невеликий – 40 750 км.

Автомобіль оснащений 12-циліндровим двигуном на 428 к. с.

Ferrari 512 TR — вдосконалена версія культової моделі Testarossa. У нього освіжено дизайн та покращено салон, а потужність 5,0-літрового 12-циліндрового двигуна підняли до 428 к. с. З 5-ступінчастою механічною КПП суперкар розганявся до 100 км/год за 4,8 секунди і розвивав 314 км/год.

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