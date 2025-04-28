Старовинний 100-річний мотоцикл пішов із молотка за ціною нового суперкара (фото)

У Великій Британії на аукціоні Bonhams продали вінтажний мотоцикл Brough Superior 1925 року. За класичний байк віддали 276 000 фунтів стерлінгів ($367 500).

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Збереглося лише 12 Brough Superior SS100 1925 року Фото: bonhams.com

Висока ціна на рівні суперкара Ferrari 296 GTB обумовлена тим, що цей мотоцикл Brough Superior SS100 – дуже цінна колекційна модель. До наших днів збереглося лише 12 таких 100-річних байків.

Компанія Brough Superior випускала мототехніку невеликими партіями. За 21 рік свого існування (1919-1940) вона зібрала лише 3048 мотоциклів. Саме на Brough Superior їздив знаменитий британський розвідник Лоуренс Аравійський, якого вважають першим у світі байкером.

Мотоцикл оснащений 50-сильним двигуном V2 Фото: bonhams.com

Цю модель Brough Superior назвали SS100, оскільки вона була здатна розвинути 100 миль за годину, тобто 160 км/год. До такої швидкості мотоцикл розганявся завдяки 981-кубовому двигуну V2 потужністю 50 сил.

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Конкретно цей Brough Superior SS100 створили на замовлення ірландського гонщика Боба Метьюза. Для перегонів йому збільшили бензобак та внесли низку інших модифікацій у конструкцію.

Байк успішно виступав у перегонах Фото: bonhams.com

Brough Superior SS100 успішно виступав у змаганнях в 1925-1927 роках, а потім використовувався в якості звичайного дорожнього мотоцикла. Після аварії в 1939 році він майже 30 років простояв занедбаним. У родині продавця байк був із 1972 року і свого часу пройшов реставрацію.

Між іншим, це не найдорожчий мотоцикл у світі, адже є раритети вартістю понад мільйон доларів.

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