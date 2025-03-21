Двоколісний ексклюзив: на аукціон виставили найстаріший мотоцикл у світі (фото)

Hildebrand & Wolfmüller 1894 року — перший серійний мотоцикл в історії. Він оснащений нетиповим двигуном і не має коробки передач.

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У Великій Британії на аукціон Bonhams виставили вінтажний мотоцикл Hildebrand & Wolfmüller 1894 року. За раритетний байк планують отримати від 140 000 до 160 000 фунтів стерлінгів ($181 000 – 207 000), навіть попри те, що він не відреставрований. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Hildebrand & Wolfmüller — найстаріший серійний мотоцикл у світі. Хоча перший байк створив у 1885 році Готліб Даймлер, проте він так і залишився прототипом. А от німецька компанія Hildebrand & Wolfmüller налагодила випуск двоколісної техніки. Примітно, що такий мотоцикл був і в Україні.

Мотоцикл оснащений нетиповим двигуном Фото: bonhams.com

За різними даними, виготовили від 800 до 2000 Hildebrand & Wolfmüller. До наших днів таких мотоциклів збереглися одиниці і тепер це колекційний раритет.

Мотоцикл Hildebrand & Wolfmüller має доволі нестандартну конструкцію. Приміром, він не мав карбюратора — пальне та повітря змішувалися у баку. Замість свічок запалювання були встановлені спеціальні трубки розжарювання, які розігрівалися паяльною лампою.

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Коробки передач також не було. Приводними валами служили шатуни двигуна, а маховиком — заднє колесо. Після кожної зупинки байк заводився зі "штовхача".

Байк здатен розвинути 45 км/год Фото: bonhams.com Мотоцикл потребує реставрацію Фото: bonhams.com

1,5-літровий чотиритактний двигун розвиває 2,5 к. с. і дозволяє розвивати 45 км/год. У 1895 році мотоцикл посів друге місце в перегонах Турин-Асті-Турин.

Конкретно цей мотоцикл Hildebrand & Wolfmüller — 129-й у серії. Нинішній власник знайшов його понад 50 років тому.

Примітно, що це далеко не найдорожчий мотоцикл у світі. Нещодавно вінтажний байк 1915 року пішов із молотка за 1 320 000 доларів.

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