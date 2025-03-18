Витрачає 1,7 л на 100 км: Yamaha випустила гібридний мотоцикл за $1500 (фото, відео)
Мотоцикл Yamaha FZ-S FI Hybrid оснащений 12,4-сильною установкою і витрачає усього 1,7 л/100 км. Недорога модель багато оснащена.
В Індії дебютувала нова Yamaha FZ-S FI Hybrid. Перший гібридний мотоцикл японської марки надходить у продаж за ціною від 129 400 рупій ($1500). Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті виробника.
На відміну від електробайків, гібридні мотоцикли наразі є рідкістю. Першу бензоелектричну модель представила компанія Kawasaki в 2023 році, проте вона значно дорожча. В Yamaha ж вирішили створити доступний двоколісний гібрид із дешевшою "м'якою" установкою.
Мотоцикл Yamaha FZ-S FI Hybrid оснащений 149-кубовим чотиритактним бензиновим двигуном, який доповнили стартер-генератором. Віддача становить 12,4 к. с. при 7250 об/хв та 13,3 Н∙м при 5500 об/хв.
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Міському байку масою 138 кг цього достатньо. Середня витрата пального становить усього 1,7 л/100 км.
Хоча нова Yamaha FZ-S FI Hybrid є бюджетною моделлю, вона отримала світлодіодні оптику, ABS та трекшн-контроль. Крім того, встановлено кольоровий цифровий щиток приладів, Bluetooth та навіть навігацію на базі Google Maps.
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