Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Витрачає 1,7 л на 100 км: Yamaha випустила гібридний мотоцикл за $1500 (фото, відео)

Yamaha FZ-S FI Hybrid, Yamaha FZ-S, мотоцикл Yamaha, нова Yamaha FZ-S
Фото: Yamaha | Yamaha FZ-S FI Hybrid — перший гібрид японської марки

Мотоцикл Yamaha FZ-S FI Hybrid оснащений 12,4-сильною установкою і витрачає усього 1,7 л/100 км. Недорога модель багато оснащена.

Related video

В Індії дебютувала нова Yamaha FZ-S FI Hybrid. Перший гібридний мотоцикл японської марки надходить у продаж за ціною від 129 400 рупій ($1500). Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті виробника.

На відміну від електробайків, гібридні мотоцикли наразі є рідкістю. Першу бензоелектричну модель представила компанія Kawasaki в 2023 році, проте вона значно дорожча. В Yamaha ж вирішили створити доступний двоколісний гібрид із дешевшою "м'якою" установкою.

гібрид ямаха, Yamaha FZ-S, Yamaha FZ-S FI Hybrid, мотоцикл Yamaha, нова Yamaha FZ-S Fullscreen
Гібридний мотоцикл коштує 1500 доларів
Фото: Yamaha

Мотоцикл Yamaha FZ-S FI Hybrid оснащений 149-кубовим чотиритактним бензиновим двигуном, який доповнили стартер-генератором. Віддача становить 12,4 к. с. при 7250 об/хв та 13,3 Н∙м при 5500 об/хв.

Читати також

Без НАТО, зброї та двох областей: якими будуть вимоги Путіна для 30-денного перемир'я

"Повинні враховувати реальність": в США розповіли, як повернуть окуповані РФ території України

Франція хоче Статую Свободи назад: депутат зажадав від США повернути знаменитий подарунок

"Чеченці в основному": через ракетний удар ЗСУ під завалами опинились кадирівці, — перехоплення ГУР

Важливо
Може з'явитися в Україні: презентовано новий стильний мотоцикл Jawa 350 (фото, відео)
Може з'явитися в Україні: презентовано новий стильний мотоцикл Jawa 350 (фото, відео)

Міському байку масою 138 кг цього достатньо. Середня витрата пального становить усього 1,7 л/100 км.

Yamaha FZ-S FI Hybrid, мотоцикл Yamaha, нова Yamaha FZ-S Fullscreen
Витрата пального становить 1,7 л/100 км
Фото: Yamaha

Хоча нова Yamaha FZ-S FI Hybrid є бюджетною моделлю, вона отримала світлодіодні оптику, ABS та трекшн-контроль. Крім того, встановлено кольоровий цифровий щиток приладів, Bluetooth та навіть навігацію на базі Google Maps.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні виявили рідкісний 33-річний мотоцикл "Дніпро" без пробігу.

Також ми писали про найдорожчий мотоцикл у світі за 300 000 євро.

Читати також

Гість із 90-х: виявлено 34-річний Volkswagen Passat B3 із пробігом 1270 км (відео)

Старий універсал Mercedes W124 пішов із молотка за ціною нового "Гелендвагена" (фото)

540-сильний снаряд: представлено найшвидший і найдорожчий Renault (фото)

Колекційний Porsche 60-х за $100 000 простояв 58 років покинутим у гаражі (відео)