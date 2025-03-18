Расходует 1,7 л на 100 км: Yamaha выпустила гибридный мотоцикл за $1500 (фото, видео)

Мотоцикл Yamaha FZ-S FI Hybrid оснащен 12,4-сильной установкой и расходует всего 1,7 л/100 км. Недорогая модель богато оснащена.

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В Индии дебютировала новая Yamaha FZ-S FI Hybrid. Первый гибридный мотоцикл японской марки поступает в продажу по цене от 129 400 рупий ($1500). Подробности новинки раскрыли на официальном сайте производителя.

В отличие от электробайков, гибридные мотоциклы пока являются редкостью. Первую бензоэлектрическую модель представила компания Kawasaki в 2023 году, однако она значительно дороже. В Yamaha же решили создать доступный двухколесный гибрид с более дешевой "мягкой" установкой.

Гибридный мотоцикл стоит 1500 долларов Фото: Yamaha

Мотоцикл Yamaha FZ-S FI Hybrid оснащен 149-кубовым четырехтактным бензиновым двигателем, который дополнили стартер-генератором. Отдача составляет 12,4 л. с. при 7250 об/мин и 13,3 Н∙м при 5500 об/мин.

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Городскому байку массой 138 кг этого достаточно. Средний расход топлива составляет всего 1,7 л/100 км.

Расход топлива составляет 1,7 л/100 км Фото: Yamaha

Хотя новая Yamaha FZ-S FI Hybrid является бюджетной моделью, она получила светодиодные оптику, ABS и трекшн-контроль. Кроме того, установлен цветной цифровой щиток приборов, Bluetooth и даже навигацию на базе Google Maps.

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