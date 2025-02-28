Может появиться в Украине: презентован новый стильный мотоцикл Jawa 350 (фото, видео)

Jawa 350 Legacy Edition — новая версия классического мотоцикла с ветровым стеклом и дугами. Байк оснащен проверенным двухтактным двигателем на 22,5 л. с.

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В линейке Jawa 350 появилась новая модификация Legacy Edition. Мотоцикл поступит в продажу по цене от 2300 долларов. Видео с байком опубликовали на Youtube-канале Jawa.

Новый Jawa 350 Legacy Edition будут выпускать в Индии, ведь там наладили производство мотоциклов чешской марки. Сначала планируют выпустить лимитированную серию из 500 байков. Кстати, в Индии выпускают и более современные модели Jawa.

Новая Jawa 350 Legacy Edition сохраняет фирменный ретростиль и отличается от стандартной модели ветровым стеклом и дугами. Кроме того, в комплекте с байком идут его масштабная модель и фирменный брелок.

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С технической точки зрения это привычный мотоцикл Jawa 350 с двухтактным 334-кубовым двигателем на 22,5 л.с. и 28 Нм. Он оснащен более современной 6-ступенчатой КПП, ABS и дисковыми тормозами спереди и сзади.

Jawa 350 Legacy Edition оснастили ветровым стеклом и дугами

Мотоцикл Jawa 350 Legacy Edition имеет шансы появиться в Украине, ведь чешский бренд в 2024 году вернулся на наш рынок и уже продаются несколько его моделей.

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