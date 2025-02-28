Може з'явитися в Україні: презентовано новий стильний мотоцикл Jawa 350 (фото, відео)

Jawa 350 Legacy Edition — нова версія класичного мотоциклу з вітровим склом та дугами. Байк оснащено перевіреним двотактним двигуном на 22,5 к. с.

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У лінійці Jawa 350 з’явилася нова модифікація Legacy Edition. Мотоцикл надійде в продаж за ціною від 2300 доларів. Відео з байком опублікували на Youtube-каналі Jawa.

Новий Jawa 350 Legacy Edition випускатимуть в Індії, адже там налагодили виробництво мотоциклів чеської марки. Спочатку планують випустити лімітовану серію із 500 байків. До речі, в Індії випускають і сучасніші моделі Jawa.

Нова Jawa 350 Legacy Edition зберігає фірмовий ретростиль і відрізняється від стандартної моделі вітровим склом та дугами. Крім того, в комплекті з байком ідуть його масштабна модель та фірмовий брелок.

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Із технічної точки зору це звичний мотоцикл Jawa 350 із двотактним 334-кубовим двигуном на 22,5 к. с. і 28 Нм. Він оснащений сучаснішою 6-ступінчастою КПП, ABS та дисковими гальмами спереду і ззаду.

Jawa 350 Legacy Edition оснастили вітровим склом та дугами

Мотоцикл Jawa 350 Legacy Edition має шанси з’явитися в Україні, адже чеський бренд у 2024 році повернувся на наш ринок і уже продаються кілька його моделей.

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