Ексклюзив за ціною суперкара: представлено найдорожчий у світі мотоцикл (фото)
Мотоцикл Midual Type 1 Quintessence — ексклюзивний мотоцикл, який збирають вручну з дорогих матеріалів. Байк вирізняється нетиповою конструкцією силового агрегату.
Французький виробник ексклюзивної мототехніки Midual презентував свою нову модель Type 1 Quintessence. Вона коштує 300 000 євро (на рівні нового суперкара Lamborghini Temerario) і це найдорожчий мотоцикл, який випускається серійно. Її подробиці розкрили на сайті Midual.
Новий Midual Type 1 Quintessence – спортивний мотоцикл класу street fighter, який збирають вручну за індивідуальним замовленням. Він утричі дорожчий за спортбайк Aston Martin, який ще недавно вважався найдорожчим у світі. На виготовлення одного такого байка йде 1000 годин.
Висока ціна Midual Type 1 Quintessence обумовлена увагою до деталей та дорогими матеріалами, підібраними за індивідуальним замовленням покупця. У його конструкції використані полірований алюміній та розкішна шкіра, а циферблати приладів нагадують розкішні годинники.
При виготовленні мотоцикла застосовується точкова зварка, яку використовують в аерокосмічній галузі. Конструкція силового агрегату доволі незвична, адже двоциліндровий опозитний двигун розмістили поперечно.
Цей 1,0-літровий мотор розвиває 106 к. с. і працює в парі з 6-ступінчастою механічною КПП. Мотоцикл важить 239 кг, а його оснащення включає регульовані амортизатори Öhlins та гальма Brembo.
Примітно, що це не найдорожчий мотоцикл в історії, адже недавно вінтажний байк 1915 року продали за 1 320 000 доларів.
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