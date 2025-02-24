Ексклюзив за ціною суперкара: представлено найдорожчий у світі мотоцикл (фото)

Мотоцикл Midual Type 1 Quintessence — ексклюзивний мотоцикл, який збирають вручну з дорогих матеріалів. Байк вирізняється нетиповою конструкцією силового агрегату.

Related video

Французький виробник ексклюзивної мототехніки Midual презентував свою нову модель Type 1 Quintessence. Вона коштує 300 000 євро (на рівні нового суперкара Lamborghini Temerario) і це найдорожчий мотоцикл, який випускається серійно. Її подробиці розкрили на сайті Midual.

Мотоцикл збирають вручну

Новий Midual Type 1 Quintessence – спортивний мотоцикл класу street fighter, який збирають вручну за індивідуальним замовленням. Він утричі дорожчий за спортбайк Aston Martin, який ще недавно вважався найдорожчим у світі. На виготовлення одного такого байка йде 1000 годин.

Циферблати приладів нагадують дорогі годинники

Висока ціна Midual Type 1 Quintessence обумовлена увагою до деталей та дорогими матеріалами, підібраними за індивідуальним замовленням покупця. У його конструкції використані полірований алюміній та розкішна шкіра, а циферблати приладів нагадують розкішні годинники.

Важливо

Гість із 90-х: в Україні знайшли рідкісний 33-річний мотоцикл "Дніпро" без пробігу (відео)

При виготовленні мотоцикла застосовується точкова зварка, яку використовують в аерокосмічній галузі. Конструкція силового агрегату доволі незвична, адже двоциліндровий опозитний двигун розмістили поперечно.

Опозитний мотор розташовано поперечно

Цей 1,0-літровий мотор розвиває 106 к. с. і працює в парі з 6-ступінчастою механічною КПП. Мотоцикл важить 239 кг, а його оснащення включає регульовані амортизатори Öhlins та гальма Brembo.

Примітно, що це не найдорожчий мотоцикл в історії, адже недавно вінтажний байк 1915 року продали за 1 320 000 доларів.

Також Фокус розповідав про найшвидший мотоцикл у світі, здатний розвинути понад 400 км/год.