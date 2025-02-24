Эксклюзив по цене суперкара: представлен самый дорогой в мире мотоцикл (фото)

Мотоцикл Midual Type 1 Quintessence — эксклюзивный мотоцикл, который собирают вручную из дорогих материалов. Байк отличается нетипичной конструкцией силового агрегата.

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Французский производитель эксклюзивной мототехники Midual презентовал свою новую модель Type 1 Quintessence. Она стоит 300 000 евро (на уровне нового суперкара Lamborghini Temerario) и это самый дорогой мотоцикл, который выпускается серийно. Ее подробности раскрыли на сайте Midual.

Мотоцикл собирают вручную

Новый Midual Type 1 Quintessence — спортивный мотоцикл класса street fighter, который собирают вручную по индивидуальному заказу. Он в три раза дороже спортбайка Aston Martin, который еще недавно считался самым дорогим в мире. На изготовление одного такого байка уходит 1000 часов.

Циферблаты приборов напоминают дорогие часы

Высокая цена Midual Type 1 Quintessence обусловлена вниманием к деталям и дорогими материалами, подобранными по индивидуальному заказу покупателя. В его конструкции использованы полированный алюминий и роскошная кожа, а циферблаты приборов напоминают роскошные часы.

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При изготовлении мотоцикла применяется точечная сварка, которую используют в аэрокосмической отрасли. Конструкция силового агрегата довольно необычная, ведь двухцилиндровый оппозитный двигатель разместили поперечно.

Оппозитный мотор расположен поперечно

Этот 1,0-литровый мотор развивает 106 л. с. и работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП. Мотоцикл весит 239 кг, а его оснащение включает регулируемые амортизаторы Öhlins и тормоза Brembo.

Примечательно, что это не самый дорогой мотоцикл в истории, ведь недавно винтажный байк 1915 года продали за 1 320 000 долларов.

Также Фокус рассказывал о самом быстром мотоцикле в мире, способном развить более 400 км/ч.