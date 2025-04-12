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Понад 300 км: новий електробайк із Естонії встановив світовий рекорд запасу ходу (відео)

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Електромотоцикл Verge TS Pro проїхав понад 300 км на без підзарядки

Електричний мотоцикл Verge подолав понад 300 км на одному заряді. Це досягнення вже зафіксували у Книзі рекордів Гіннеса.

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Відео із рекордним заїздом опублікували на сторінці естонського виробника мототехніки в Youtube.

Естонський електробайк Verge TS Pro упродовж 16 годин їздив Лондоном та його передмістями і жодного разу не заїжджав на підзарядку. За цей час він подолав 310,6 км і залишилося ще 7% заряду батареї. Тобто в теорії він здатен проїхати 334 км до повного розряду.

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Електробайк оснащений 138-сильним мотором і стартує до сотні за 3,5 с

Керували електробайком по черзі два блогери, які спеціалізуються на мотоциклах. Оскільки трафік у Лондоні доволі сильний, то середня швидкість склала лише 19 км/год.

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Варто зазначити, що заявлений запас ходу Verge TS Pro не набагато більший – 350 км у змішаному циклі. Швидка зарядка займає 25 хвилин. Електричний мотоцикл оснащений доволі великою батареєю ємністю 20,2 кВт∙год.

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Verge TS Pro надійшов у продаж за 30 000 євро

Через це новий електробайк Verge TS Pro досить важкий – 245 кг. Утім, завдяки потужному 138-сильному мотору він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,5 с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год.

Сповільнює мотоцикл гальмівна система від Brembo із функцією рекуперації. Ціна Verge TS Pro стартує з 30 000 євро.

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