Двоколісний суперкар: представлено ексклюзивний мотоцикл Lamborghini за $100 000 (відео)

Ducati та Lamborghini презентували на Міланському тижні моди спільне творіння — спортбайк Panigale V4. Вартість особливого мотоцикла сягає 100 000 доларів.

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Новий Ducati Panigale V4 Lamborghini (саме так назвали модель) виготовлять лімітованою серією з 693 мотоциклів. Із них 630 – це стандартні спортбайки за 78 400 доларів, а 63 – кастомізовані на замовлення покупців версії вартістю $100 000. Поставки клієнтам почнуться із грудня.

Спортбайк отримав карбонові обтікачі Фото: Lamborghini

Мотоцикл Lamborghini створили на базі Ducati Panigale V4 S. Дизайн його карбонових обтікачів та вітрового скла виконаний у дусі суперкара Lamborghini Revuelto.

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До того ж, спереду з’явилося невелике антикрило, а сидіння виготовлене з алькантари, як і крісла Lamborghini Revuelto. Цифровий щиток приладів отримав особливу графіку. Можна обрати і варіанти забарвлення Ducati Panigale з палітри Lamborghini.

Сидіння обшите алькантарою як салон Lamborghini Revuelto Фото: Lamborghini

Мотоцикл Ducati Panigale Lamborghini зберіг стандартний 1,1-літровий двигун V4 на 209 к. с. і 121 Н∙м. Утім, він дещо швидший за стандартну модель, адже завдяки карбоновим деталям став легшим – важить лише 185 кг.

Примітно, що це не перша подібна колаборація Ducati з автовиробником, адже раніше італійська компанія випустила лімітований байк спільно з Bentley і він навіть є в Україні.

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