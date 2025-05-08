Их выпустили всего 27: в Украине засветился очень редкий заряженный BMW 90-х (фото)
На украинских дорогах появился настоящий эксклюзив — BMW Alpina B8 4.6 Touring. Мощный спортивный универсал является раритетом не только в нашей стране.
Об авто рассказал в Instagram блогер Roma Urraco.
BMW Alpina B8 4.6 E36 — чрезвычайно редкая модель, особенно в кузове универсал. Если таких седанов в 90-х собрали 93 (такое авто тоже есть в Украине), то семейный вариант Touring разошелся тиражом в 27 экземпляров. Конкретно это авто — третье в серии.
За основу для модели взяли универсал BMW 3 Series E36. В его моторный отсек смогли поместить большой 4,6-литровый V8, созданный в Alpina на базе двигателя BMW 540i E34.
Восьмерка развивает 333 л. с. и 470 Н∙м и работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП. Спортивный универсал BMW Alpina B8 4.6 Touring стартует до сотни за 5,6 с и способен разогнаться до 280 км/ч.
Конечно же, в Alpina доработали ходовую авто и установили более крупные тормоза. А вот внешне универсал BMW 3 Series E36 не слишком сильно изменился. Он получил новые бамперы и скромный обвес, также появились фирменные колесные диски Alpina.
В салоне установили спортивные руль и сиденья, а также иной рычаг КПП. BMW Alpina B8 4.6 Touring оснащен электростеклоподъемниками, климат-контролем и подогревом сидений.
Между прочим, недавно в Киеве заметили редкий 500-сильный BMW 2000-х годов.
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