Их выпустили всего 27: в Украине засветился очень редкий заряженный BMW 90-х (фото)

На украинских дорогах появился настоящий эксклюзив — BMW Alpina B8 4.6 Touring. Мощный спортивный универсал является раритетом не только в нашей стране.

Related video

Об авто рассказал в Instagram блогер Roma Urraco.

Универсал внешне не очень сильно отличается от BMW 3 Series E36 Фото: Roma Urraco

BMW Alpina B8 4.6 E36 — чрезвычайно редкая модель, особенно в кузове универсал. Если таких седанов в 90-х собрали 93 (такое авто тоже есть в Украине), то семейный вариант Touring разошелся тиражом в 27 экземпляров. Конкретно это авто — третье в серии.

За основу для модели взяли универсал BMW 3 Series E36. В его моторный отсек смогли поместить большой 4,6-литровый V8, созданный в Alpina на базе двигателя BMW 540i E34.

Универсал получил спортивные руль и кресла Фото: Roma Urraco Фото: Roma Urraco

Восьмерка развивает 333 л. с. и 470 Н∙м и работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП. Спортивный универсал BMW Alpina B8 4.6 Touring стартует до сотни за 5,6 с и способен разогнаться до 280 км/ч.

Важно

Звездный украинский футболист засветил в Лондоне яркий тюнингованный BMW (видео)

Конечно же, в Alpina доработали ходовую авто и установили более крупные тормоза. А вот внешне универсал BMW 3 Series E36 не слишком сильно изменился. Он получил новые бамперы и скромный обвес, также появились фирменные колесные диски Alpina.

4,6-литровый V8 развивает 333 л.с. Фото: Roma Urraco

В салоне установили спортивные руль и сиденья, а также иной рычаг КПП. BMW Alpina B8 4.6 Touring оснащен электростеклоподъемниками, климат-контролем и подогревом сидений.

Между прочим, недавно в Киеве заметили редкий 500-сильный BMW 2000-х годов.

Также Фокус писал, что на аукцион выставили BMW 5 Series Alpina 70-х.