Ексклюзив за $500 000: найдорожчий BMW розсекретили до прем'єри (фото)

У Німеччині під час випробувань помітили новий BMW Skytop. Потужний лімітований спорткар стане найдорожчою моделлю в сучасній лінійці марки.

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Фото BMW Skytop опублікували на сайті Autoevolution.

BMW Skytop коштуватиме 500 000 доларів Фото: autoevolution.com

Спортивне купе BMW Skytop тестували без жодного камуфляжу, тому його зовнішність перестала бути секретом. Серійна модель зовні не відрізняється від торішнього концепта.

Дизайн BMW Skytop є доволі нетиповим і авто вирізняється на фоні інших моделей марки. Спорткар приваблює елегантним стилем із довгим капотом, високою віконною лінією та загостреною задньою частиною. Також привертають увагу вузька решітка радіатора BMW, тоненькі фари та ліхтарі.

Дах автомобіля знімається Фото: autoevolution.com

Дах BMW Skytop знімається, тобто це купе-тарга. Салон також можна розгледіти: як і в концепті він обшитий дорогою коричневою шкірою.

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Компонування салону – таке ж, як і в BMW M8. Саме ця модель є основою для Skytop. У неї запозичили і силовий агрегат – 4,4-літровий V8 твін-турбо потужністю 625 сил та 8-ступінчастий автомат. Спорткар зможе стартувати до сотні за 3,3 с.

Спорткар оснащений 625-сильним V8 твін-турбо Фото: autoevolution.com

Усього випустять лише 50 BMW Skytop. Вартість авто складе 500 000 доларів, тобто воно буде суттєво дорожче за будь-який сучасний BMW.

Утім, це не найдорожчий BMW в історії, адже є колекційні класичні моделі за 2-3 мільйони євро.

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