Понад 600 сил та інноваційні фари: BMW представили стильний спорткар (фото)

BMW Concept Skytop — стильний обтічний спорткар зі знімним дахом та надтонкими фарами. Авто оснастили 625-сильним V8 твін-турбо, а його салон оздобили дорогою шкірою.

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В Італії на шоу ретроавто Concorso d’Eleganza Villa d’Este на озері Комо презентували новий BMW Concept Skytop. Розробники називають стильний концепткар автомобільною скульптурою. Його подробиці розкрили на офіційному сайті BMW.

Панелі даху виконані знімними Фото: BMW

BMW Concept Skytop – елегантне двомісне купе-тарга (зі знімними панелями даху) зі стрімким гранчастим дизайном. У нього довгий капот, виражений "ніс" та загострена задня частина, а решітка радіатора отримала діодне підсвічення. Стилісти BMW розповіли, що надихалися класичними BMW 507 та Z8.

В основі авто лежить BMW M8 Competition Фото: BMW

Родзинкою BMW Concept Skytop стала його оптика. Авто має найтонші у світі діодні фари на спеціальному алюмінієвому кріпленні.

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Концепткар створено на базі купе BMW M8 Competition, що видно в салоні. Його перетягнули дорогою коричневою шкірою, проте компонування залишилося знайомим.

Салон обшили дорогою шкірою Фото: BMW

Без змін залишився і двигун BMW M8 Competition. Спорткар оснащено 4,4-літровим V8 твін-турбо потужністю 625 к. с., 8-ступінчастою автоматичною КПП та повним приводом.

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