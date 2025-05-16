Чемпионский байк: в Украине появился самый экстремальный и быстрый мотоцикл BMW (фото)

В Украине презентовали новый BMW M 1000 RR. Сверхмощный спортбайк способен развить более 300 км/ч и в прошлом году выиграл чемпионат мира.

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Спортбайк BMW M 1000 RR стал первой двухколесной моделью от подразделения BMW Motorsport, то есть это младший брат BMW M3 и M5. В Украину привезли уже третье поколение мотоцикла.

Именно на гоночной версии BMW M 1000 RR Топрак Разгатлиоглу в 2024 году выиграл чемпионат мира по мотогонкам WSBK.

Спортбайк способен развить 314 км/ч Фото: Тарас Брязгунов

Новый BMW M 1000 RR оснащен улучшенной 1,0-литровой четверкой, которая теперь развивает 218 л.с. при 14 500 об/мин и 113 Н∙м при 11 100 об/мин.

С 6-ступенчатой КПП спортбайк массой 194 кг разгоняется до 100 км/ч за 3,2 с, а его максимальная скорость составляет 314 км/ч. Это самый быстрый мотоцикл BMW. Расход топлива — 6,5 л/100 км.

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Спортбайк BMW M 1000 RR получил титановый выхлоп Akrapovic, систему контроля заноса Slip/Slide Control и карбоновые винглеты (небольшие антикрылья) спереди, которые обеспечивают 30 кг прижимной силы при 300 км/ч.

Новые карбоновые винглеты обеспечивают 30 кг прижимной силы на 300 км/ч Фото: Тарас Брязгунов

Из углеволокна изготовлены и колесные диски. Кроме того, для мотоцикла можно заказать пакет M Competition, который добавит еще больше карбоновых деталей. Цена BMW M 1000 RR — от 1,6 миллиона гривен, то есть это еще и один из самых дорогих мотоциклов бренда в Украине.

Ранее Фокус рассказывал, что на европейский рынок выходит лучший китайский спортбайк. Он стоит 7500 евро.

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