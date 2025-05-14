Возвращение к истокам: Skoda возродила свой первый мотоцикл в новом образе (фото)

Не все знают, что в свое время Skoda выпускала мотоциклы в свое время. Одну из двухколесных моделей Slavia B решили воссоздать в современном формате.

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О мотоцикле Skoda рассказали на сайте Carscoops.

Дизайнер Роман Бюкай вдохновлялся мотоциклом Slavia B 1899 года Фото: Skoda

Байк Skoda Slavia B — творение французского дизайнера Ромена Бюкая. Проект посвятили 130-летию Skoda.

Как известно, чешская компания изначально называлась Laurin&Klement и начинала свой путь именно с производства двухколесной техники. В 1899 году появился мотоцикл Slavia B, который прославился победой в пробеге Париж-Берлин. Именно его решили возродить.

Skoda Slavia B — байк класса café racer Фото: Skoda

Новая Skoda Slavia B — мотоцикл класса café racer. У него обтекаемый силуэт с низко посаженным рулем. Также привлекают к себе внимание тоненькие диодные фары и оригинальные колеса с мощными дисковыми тормозами.

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Мотоцикл Skoda Slavia B отличается оригинальным неоклассическим дизайном. Во внешности сочетаются современные черты с классическими кожаными сумками и сиденьем.

Skoda Slavia B имеет полость на месте двигателя Фото: Skoda

Самая интересная деталь — V-образный центральный элемент с полостью внутри на месте двигателя. Дело в том, что новая Skoda Slavia B — это электробайк и его мотор занимает значительно меньше места. Характеристики мотоцикла не раскрыли, ведь он так и останется концептом.

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