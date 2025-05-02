В Чехии показали новейшее спортивное купе Jawa 750 в ретро-стиле (фото)

Не все знают, что в свое время Jawa выпускала не только мотоциклы, но и спортивные автомобили. Одну из четырехколесных моделей решили возродить.

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О новом автомобиле Jawa рассказал сайт Garaz.cz.

До наших дней сохранился лишь один спорткар Jawa 750 1935 года Фото: Wikipedia

В 1930-х годах Jawa выпустила сразу несколько спортивных автомобилей. В частности, создали родстер Minor и купе Jawa 750. Именно последнюю модель и решили возродить.

Всего изготовили шесть купе Jawa 750 1935 года, а до наших дней сохранилось только одно такое авто. Для своего времени модель была инновационной — она имела передний привод, а продуманная аэродинамика позволяла развивать 120 км/ч со скромным 26-сильным мотором.

Спорткар Jawa разработали на базе BMW Z4 на базе BMW Z4

Сейчас Jawa представила ряд мотоциклов в ретростиле, а чешский дизайнер Ростислав Прокоп разработал новое купе Jawa 750. Спорткар создан на базе BMW Z4, однако является переднеприводным, как и его знаменитый предок.

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Автомобиль Jawa 750 получил черты модели 1935 года. У него похожий дизайн решетки радиатора и разделенное заднее стекло. Вместе с тем, появились современные черты вроде тоненьких диодных фар и фонарей.

Заднее стекло автомобиля разделено

Новая Jawa 750 получила 1,6-литровую бензиновую турбочетверку мощностью 270 л.с. Спорткар предлагают комплектовать 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической КПП.

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