В Чехии показали новейшее спортивное купе Jawa 750 в ретро-стиле (фото)
Не все знают, что в свое время Jawa выпускала не только мотоциклы, но и спортивные автомобили. Одну из четырехколесных моделей решили возродить.
О новом автомобиле Jawa рассказал сайт Garaz.cz.
В 1930-х годах Jawa выпустила сразу несколько спортивных автомобилей. В частности, создали родстер Minor и купе Jawa 750. Именно последнюю модель и решили возродить.
Всего изготовили шесть купе Jawa 750 1935 года, а до наших дней сохранилось только одно такое авто. Для своего времени модель была инновационной — она имела передний привод, а продуманная аэродинамика позволяла развивать 120 км/ч со скромным 26-сильным мотором.
Сейчас Jawa представила ряд мотоциклов в ретростиле, а чешский дизайнер Ростислав Прокоп разработал новое купе Jawa 750. Спорткар создан на базе BMW Z4, однако является переднеприводным, как и его знаменитый предок.
Автомобиль Jawa 750 получил черты модели 1935 года. У него похожий дизайн решетки радиатора и разделенное заднее стекло. Вместе с тем, появились современные черты вроде тоненьких диодных фар и фонарей.
Новая Jawa 750 получила 1,6-литровую бензиновую турбочетверку мощностью 270 л.с. Спорткар предлагают комплектовать 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической КПП.
Ранее Фокус рассказывал о редком японском спорткаре 90-х в Киеве.
Также мы писали о 100-летнем мотоцикле, который продали за $367 500.