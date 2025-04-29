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Авто

Легенда 90-х: в Киеве заметили раритетный японский спорткар (фото)

Mazda RX-7 RS, Mazda RX-7, Mazda RX-7 1997, Mazda RX-7 FD, Mazda RX-7 Type RS, спорткар Mazda
Фото: Topcars UA | Mazda RX-7 — нетипичный спорткар с роторно-поршневым двигателем

В Киеве засветилось яркое купе Mazda RX-7 1997 года. Культовый японский спорткар является большой редкостью в Украине.

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Фотографии Mazda RX-7 опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Mazda RX-7 1997, Mazda RX-7 FD, Mazda RX-7 Type RS, спорткар Mazda Fullscreen
Купе способно разогнаться до сотни за 5,1 с
Фото: Topcars UA

Mazda RX-7 — нетипичная спортивная модель, оснащенная роторно-поршневым двигателем Ванкеля. Ее выпускали с 1978 года и конкретно это авто относится к третьему поколению FD (1991-2002 гг.).

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Этот спорткар Mazda RX-7 FD в исполнении Type RS получил 1,3-литровый двигатель Ванкеля с турбонаддувом, который развивает 265 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП легкий (1280 кг) автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 5,1 с и развить 250 км/ч.

Салон Mazda RX-7, Mazda RX-7 1997, Mazda RX-7 FD, Mazda RX-7 Type RS, спорткар Mazda Fullscreen
Фото: Mazda

Компактное 4,3-метровое купе Mazda RX-7 FD отличается элегантным обтекаемым дизайном с выдвижными фарами. От стандартной модели вариант Mazda RX-7 Type RS отличается обвесом и увеличенным задним антикрылом.

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Версия Type RS получила большое антикрыло
Фото: Topcars UA

Примечательно, что это купе Mazda RX-7 1997 года относится к премиальному суббренду Ẽfini. Автомобили этой линейки продавались исключительно в Японии через отдельные дилерские центры и отличались улучшенным внутренним убранством.

Между прочим, недавно в Киеве видели редкий спорткар BMW 2000-х с ярким тюнингом.

Также Фокус писал, что в столице засветилось раритетное итальянское купе 90-х годов.