Легенда 90-х: у Києві помітили раритетний японський спорткар (фото)

У Києві засвітилося яскраве купе Mazda RX-7 1997 року. Культовий японський спорткар є великою рідкістю в Україні.

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Світлини Mazda RX-7 опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Купе здатне розігнатися до сотні за 5,1 с Фото: Topcars UA

Mazda RX-7 – нетипова спортивна модель, оснащена роторно-поршневим двигуном Ванкеля. Її випускали з 1978 року і конкретно це авто належить до третього покоління FD (1991-2002 рр.).

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Цей спорткар Mazda RX-7 FD у виконанні Type RS отримав 1,3-літровий двигун Ванкеля з турбонаддувом, який розвиває 265 к. с. Із 5-ступінчастою механічною КПП легкий (1280 кг) автомобіль здатен розігнатися до 100 км/год за 5,1 с та розвинути 250 км/год.

Фото: Mazda

Компактне 4,3-метрове купе Mazda RX-7 FD вирізняється елегантним обтічним дизайном із висувними фарами. Від стандартної моделі варіант Mazda RX-7 Type RS відрізняється обвісом та збільшеним заднім антикрилом.

Версія Type RS отримала велике антикрило Фото: Topcars UA

Примітно, що це купе Mazda RX-7 1997 року належить до преміального суббренду Ẽfini. Автомобілі цієї лінійки продавалися виключно в Японії через окремі дилерські центри та вирізнялися покращеним внутрішнім оздобленням.

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