Найменший і найдешевший кросовер Mazda показали до презентації (фото)

Опубліковано зображення Mazda CX-3 другого покоління. Компактний кросовер вперше отримає гібридні та електричні модифікації.

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Про новий кросовер Mazda CX-3 розповіло японське видання Best Car.

Про те, що Mazda працює над новою генерацією CX-3, стало відомо зовсім недавно. Також уже опублікували офіційні тизери авто і на основі них створили зображення моделі.

Кросовер дебютує у 2027 році Фото: BestCarWeb

Нова Mazda CX-3 збереже знайомий дизайн із високою віконною лінією, проте стане більш обтічною. Фірмова решітка радіатора Mazda у вигляді посмішки поєднується з новими тоненькими фарами.

Салон Mazda CX-3 не показали, проте зазначається, що комплектацію кросовера розширять, а також додадуть нові системи безпеки. Попри це CX-3 залишиться найдешевшим кросовером Mazda.

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Кросовер Mazda CX-3 отримає бензинові двигуни нового покоління SkyActiv-Z з поліпшеною термічною ефективністю та збільшеним ККД. Їх доповнять "м'якою" гібридною установкою, яка дасть змогу відповідати екологічним нормам Євро-7.

Модель отримає гібридні та електричні модифікації Фото: BestCarWeb

Крім того, в лінійці Mazda CX-3 вперше з'являться електромобіль і нестандартний плагін-гібрид з бензиновим роторно-поршневим мотор-генератором (як у Mazda MX-30).

Також стало відомо, що кросовер Mazda CX-3 продовжать випускати на підприємстві в Таїланді.

Між іншим, нещодавно в мережі показали і старший кросовер Mazda CX-5 третього покоління.

Також Фокус писав про недорогий електрокросовер Mazda із запасом ходу до 1000 км.