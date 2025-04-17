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Запас ходу — понад 1000 км: розкрито подробиці доступного електрокросовера Mazda (фото)

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Фото: CarNewsChina | Mazda EZ-60 — 4,8-метровий електричний кросовер

Нова Mazda EZ-60 дебютує за тиждень на автошоу в Пекіні, проте характеристики недорогого електрокросовера уже відомі.

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Подробиці новинки розкрили на сайті CarNewsChina.

Електричний кросовер Mazda EZ-60 — недорога середньорозмірна модель із обтічним дизайном. У нього довгий капот, тоненькі діодні фари та висока віконна лінія.

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Електрокар стане дешевшою альтернативою Tesla Model Y
Фото: CarNewsChina

Електромобіль Mazda EZ-60 є спільною розробкою із Changan і випускатиметься на підприємстві китайського концерну. У його основі лежить Changan Deepal S07. За розмірами авто займає нішу між Mazda CX-60 та CX-90 і є трохи більшим за основного конкурента Tesla Model Y.

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Габарити Mazda EZ-60:

  • довжина – 4850 мм;
  • ширина – 1935 мм;
  • висота – 1620 мм;
  • колісна база – 2902 мм;
  • маса – 1992 кг.
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Модель продаватиметься в Європі як Mazda CX-6e
Фото: Mazda

Нова Mazda EZ-60 буде доступна у двох задньопривідних версіях. Базовий електромобіль оснащений 258-сильним мотором та батареями на 66,8 або 80 кВт∙год. Споріднений Changan Deepal S07 із такими установками має запас ходу 520-628 км.

Також можна буде обрати 238-сильний варіант із 1,5-літровим бензиновим генератором. Менша батарея на 31,7 кВт∙год дозволить проїхати 160 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі перевищить 1000 км.

Електрокросовер планують продавати в Європі під назвою Mazda CX-6e, проте, скоріше за все, запропонують тільки в чисто електричному виконанні.

До речі, на європейський ринок вже вийшла споріднена модель — електричний седан Mazda 6e.

Також Фокус писав, що Mazda припинить випускати одразу чотири моделі.