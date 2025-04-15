Перший електрокросовер Suzuki за 35 000 євро виходить на ринок (фото)

Новий Suzuki eVitara запропонують у версіях із переднім та повним приводом потужністю до 184 к. с. Запас ходу електрокросовера перевищить 400 км.

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Перший електромобіль Suzuki уже надійшов у виробництво на підприємстві в Індії і саме звідти поставлятиметься в Європі. Базова версія моделі коштуватиме від 34 990 євро. Пізніше також вийде на ринок близнюк цього кросовера — Toyota Urban Cruiser.

4,3-метрове авто вирізняється атлетичним дизайном Фото: Suzuki

Електрокросовер Suzuki eVitara сягає 4,3 м завдовжки і вирізняється атлетичним дизайном із розширеними крилами. Ручки задніх дверей сховано в стійках даху.

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У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї. Базова версія Club також отримала 18-дюймові диски, безключовий доступ, камеру, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, парктронік, датчики дощу та світла.

Топовий варіант Comfort+ додає панорамний дах, камери кругового огляду, електропривід водійського сидіння, підігрів крісел і керма.

Недорогий електрокросовер доволі багато оснащений Фото: Suzuki

Новий Suzuki eVitara буде доступний у передньопривідних версіях на 144 і 174 к. с., а також у 184-сильному повнопривідному варіанті. Розгін до 100 км/год займає від 7,4 до 9,6 с.

На вибір запропонують батареї ємністю 49 і 61 кВт∙год. У першому випадку запас ходу складає 346 км, у другому – 428 км із переднім приводом та 412 км із повним.

До речі, нещодавно у продаж надійшов електрокросовер від Stellantis за $13 600, який може з'явитися в Україні.

Також Фокус писав, що на ринок вийшли потужні електрифіковані кросовери Volvo.