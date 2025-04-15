Перший електрокросовер Suzuki за 35 000 євро виходить на ринок (фото)
Новий Suzuki eVitara запропонують у версіях із переднім та повним приводом потужністю до 184 к. с. Запас ходу електрокросовера перевищить 400 км.
Подробиці Suzuki eVitara розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.
Перший електромобіль Suzuki уже надійшов у виробництво на підприємстві в Індії і саме звідти поставлятиметься в Європі. Базова версія моделі коштуватиме від 34 990 євро. Пізніше також вийде на ринок близнюк цього кросовера — Toyota Urban Cruiser.
Електрокросовер Suzuki eVitara сягає 4,3 м завдовжки і вирізняється атлетичним дизайном із розширеними крилами. Ручки задніх дверей сховано в стійках даху.Важливо
У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї. Базова версія Club також отримала 18-дюймові диски, безключовий доступ, камеру, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, парктронік, датчики дощу та світла.
Топовий варіант Comfort+ додає панорамний дах, камери кругового огляду, електропривід водійського сидіння, підігрів крісел і керма.
Новий Suzuki eVitara буде доступний у передньопривідних версіях на 144 і 174 к. с., а також у 184-сильному повнопривідному варіанті. Розгін до 100 км/год займає від 7,4 до 9,6 с.
На вибір запропонують батареї ємністю 49 і 61 кВт∙год. У першому випадку запас ходу складає 346 км, у другому – 428 км із переднім приводом та 412 км із повним.
До речі, нещодавно у продаж надійшов електрокросовер від Stellantis за $13 600, який може з'явитися в Україні.
Також Фокус писав, що на ринок вийшли потужні електрифіковані кросовери Volvo.