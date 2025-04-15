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Авто

Первый электрокроссовер Suzuki за 35 000 евро выходит на рынок (фото)

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Фото: Suzuki | Suzuki eVitara — первый электрокроссовер японской марки

Новый Suzuki eVitara предложат в версиях с передним и полным приводом мощностью до 184 л. с. Запас хода электрокроссовера превысит 400 км.

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Подробности Suzuki eVitara раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Первый электромобиль Suzuki уже поступил в производство на предприятии в Индии и именно оттуда будет поставляться в Европу. Базовая версия модели будет стоить от 34 990 евро. Позже также выйдет на рынок близнец этого кроссовера — Toyota Urban Cruiser.

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4,3-метровое авто отличается атлетическим дизайном
Фото: Suzuki

Электрокроссовер Suzuki eVitara достигает 4,3 м в длину и отличается атлетичным дизайном с расширенными крыльями. Ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши.

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В салоне на передней панели установлены два дисплея. Базовая версия Club также получила 18-дюймовые диски, бесключевой доступ, камеру, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, парктроник, датчики дождя и света.

Топовый вариант Comfort+ добавляет панорамную крышу, камеры кругового обзора, электропривод водительского сиденья, подогрев кресел и руля.

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Недорогой электрокроссовер довольно богато оснащен
Фото: Suzuki

Новый Suzuki eVitara будет доступен в переднеприводных версиях на 144 и 174 л.с., а также в 184-сильном полноприводном варианте. Разгон до 100 км/ч занимает от 7,4 до 9,6 с.

На выбор предложат батареи емкостью 49 и 61 кВт∙ч. В первом случае запас хода составляет 346 км, во втором — 428 км с передним приводом и 412 км с полным.

Кстати, недавно в продажу поступил электрокроссовер от Stellantis за $13 600, который может появиться в Украине.

Также Фокус писал, что на рынок вышли мощные электрифицированные кроссоверы Volvo.