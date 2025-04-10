Stellantis вывел на рынок электрокроссовер за $13 600: он ожидается в Украине (фото)

Новый электромобиль Leapmotor B10 поступил в продажу. Компактный городской кроссовер с большим запасом хода стоит всего 13 600 долларов.

Related video

Об этом сообщается на сайте CarNewsChina.

Электрический кроссовер Leapmotor B10 пока продается в Китае, однако в этом году появится и в Европе. Дело в том, что совладельцем бренда является концерн Stellantis и ряд его моделей уже продаются в ЕС. Мало того, в украинском представительстве Stellantis озвучили планы продавать электромобили Leapmotor у нас.

Запас электрокара достигает 600 км Фото: Stellantis

Новый Leapmotor B10 — 4,5-метровый электрокроссовер С-класса со сдержанным дизайном. У него плавные обводы кузова, тоненькие светодиодные фары и фонари. Объем багажника составляет 420-515 л в обычном состоянии и 1415 л — со сложенными задними креслами.

Важно

Изменился до неузнаваемости: новый Citroen C5 Aircross заметили на дорогах до премьеры (фото)

Все Leapmotor B10 получили цифровой щиток приборов и 14,6-дюймовый тачскрин, а топовая версия модели стоимостью $17 660 оснащена 18-дюймовыми дисками, камерами кругового обзора, электроприводом сидений, акустикой с 12 динамиками и системой полуавтономного движения.

Бюджетный кроссовер богато оснащен Фото: Stellantis

Китайский электромобиль Leapmotor B10 предлагается в модификациях мощностью 177 и 218 л. с. На выбор предлагаются литий-железо-фосфатные (LFP) батареи емкостью 56 и 67 кВт∙ч: запас хода составляет 510 и 600 км, соответственно. Быстрая зарядка на 80% занимает 20 минут.

Ранее Фокус рассказывал о недорогом конкуренте Tesla Model Y от Mazda.

Также мы писали, что на рынок вышли мощные электрифицированные кроссоверы Volvo.