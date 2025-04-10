Недорогого конкурента Tesla Model Y от Mazda рассекретили до презентации (видео)

Опубликованы первые официальные фото и видео с Mazda EZ-60. Доступный кроссовер станет электрической альтернативой модели CX-5.

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Новая Mazda EZ-60 дебютирует 23 апреля на автошоу в Шанхае. Уже известно, что электрокар будет выпускаться в Китае совместно с Changan и появится в Европе под названием Mazda CX-6e.

Электрический кроссовер Mazda EZ-60 внешне почти не отличается от прошлогоднего предсерийного концепта Arata. У него стремительный силуэт с длинным капотом и высокой оконной линией. Передняя часть имитирует фирменную решетку Mazda и имеет диодную подсветку.

Передняя часть авто получила диодную подсветку Фото: Mazda

Салон и характеристики Mazda EZ-60 пока держат в секрете. Известно, что электрокроссовер будет достигать примерно 4,7 м в длину, то есть будет более доступным конкурентом Tesla Model Y.

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Новый электромобиль Mazda EZ-60 построен на платформе Changan Deepal S07. Эта китайская модель выпускается в электрических модификациях мощностью 218 и 258 л. с. с запасом хода 520-628 км, а также в плагин-гибридных версиях на 238 и 258 сил, которые могут проехать 215-285 км на электротяге.

Электрокар отличается обтекаемым силуэтом Фото: Mazda

Пока не известно, появится ли плагин-гибрид EZ-60, однако известно, что европейский кроссовер Mazda CX-6e будет продаваться исключительно в электрических версиях, как и родственный седан Mazda 6e.

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