Недорогие и экологичные: названы лучшие электромобили с пробегом (фото)

Электромобили существенно дороже бензиновых моделей, однако быстрее теряют в цене на вторичном рынке. Обнародован рейтинг лучших электрокаров с пробегом.

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Топ 10 лучших подержанных электромобилей определило британское издание WhatCar.

10 место — Volkswagen ID.Buzz

Volkswagen ID.Buzz Фото: Volkswagen

Электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz значительно выгоднее покупать подержанным, ведь новая модель довольно недешевая. Электрокар сочетает стильный ретродизайн в духе классического VW T1 с просторным и практичным салоном. К тому же, авто довольно комфортное.

Плюсы:

практичный;

комфортабельный;

богато оснащенный.

Минусы:

не самая лучшая мультимедийная система;

некачественная внутренняя отделка;

малый запас хода.

9 место — Cupra Born

Cupra Born Фото: SEAT

Cupra Born — эмоциональный аналог Volkswagen ID.3 с бодрым характером и неплохой управляемостью. Хэтчбек просторный внутри и имеет запас хода до 550 км.

Плюсы:

захватывающая управляемость;

неплохой запас хода.

Минусы:

жестковатая езда;

устаревшая мультимедиа.

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8 место — Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 Фото: Hyundai

Hyundai Ioniq 5 — электромобиль с оригинальным дизайном и просторным салоном. Он комфортабельный и имеет немалый запас хода. К тому же, он недорогой на вторичном рынке.

Плюсы:

просторный салон;

быстрая зарядка;

тихий и комфортабельный.

Минусы:

не самая лучшая управляемость;

небольшой багажник.

7 место — Genesis GV60

Genesis GV60 Фото: Genesis

Genesis GV60 — премиальный собрат Hyundai Ioniq 5 с более качественным салоном, однако он не настолько просторный. Электрокроссовер привлекает хорошей шумоизоляцией и быстрой зарядкой, а его запас хода в отдельных версиях превышает 500 км.

Плюсы:

качественный салон;

хорошая шумоизоляция;

современная мультимедийная система.

Минусы:

тесный задний ряд;

маленький багажник.

6 место — Kia EV6

Kia EV6 Фото: Kia

Kia EV6 — еще один "родственник" Genesis GV60 и Hyundai Ioniq 5, причем он дешевле собратьев на вторичном рынке. Электрокар довольно просторный, имеет неплохой запас хода и быстро заряжается.

Плюсы:

просторный салон;

большой запас хода;

быстрая зарядка.

Минусы:

небольшой багажник;

жестковатая езда.

5 место — BMW iX3

BMW iX3 Фото: BMW

Электрический вариант BMW X3 настолько же интересен в управлении, как и бензиновая модель. Премиальный кроссовер качественный внутри и богато оснащен.

Плюсы:

богатое оснащение;

качественная мультимедийная система;

неплохой запас хода.

Минусы:

не самый быстрый в классе;

есть более дешевые аналоги.

4 место — Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 Фото: Volkswagen

Электромобиль Volkswagen ID.3 просторный и неплохо управляется, а также имеет большой (до 550 км) запас хода. Динамика более чем достаточная для городской езды.

Плюсы:

просторный салон;

хорошо настроенное шасси;

большой запас хода.

Минусы:

не лучшая внутренняя отделка;

устаревшая мультимедийная система.

3 место — Kia e-Niro

Kia e-Niro Фото: Kia

Kia e-Niro — один из первых доступных электрокроссоверов с большим (более 400 км) запасом хода. К тому же, электрический вариант Kia Niro довольно вместительный и обычно богато укомплектован.

Плюсы:

просторный салон;

богатое оснащение;

большой запас хода.

Минусы:

жестковатая подвеска;

не самая лучшая управляемость.

2 место — Skoda Enyaq

Skoda Enyaq Фото: Skoda

Электрокроссовер Skoda Enyaq — практичный кроссовер с просторным салоном и большим багажником. У него неплохо настроенное шасси, мягкая подвеска и хорошая шумоизоляция. В линейке есть версии с запасом хода более 500 км и мощностью до 340 сил.

Плюсы:

просторный продуманный салон;

комфортабельная езда;

богатое оснащение;

большой запас хода.

Минусы:

не лучшая динамика;

неинтересная управляемость.

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1 место — Tesla Model 3

Tesla Model 3 Фото: Tesla

Седан Tesla Model 3 недорогой, ведь на рынке этих автомобилей хватает. Электрокар привлекает большим запасом хода (до 700 км) и хорошей динамикой.

Плюсы:

превосходная динамика;

большой запас хода;

практичный салон.

Минусы:

не лучшая отделка салона;

жестковатая езда.

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