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Авто

Недорогие и экологичные: названы лучшие электромобили с пробегом (фото)

Tesla Model 3 Kia EV6, лучшие электромобили, подержанные электромобили, электромобили с пробегом
Фото: carscoops.com | Подержанные электромобили быстро дешевеют

Электромобили существенно дороже бензиновых моделей, однако быстрее теряют в цене на вторичном рынке. Обнародован рейтинг лучших электрокаров с пробегом.

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Топ 10 лучших подержанных электромобилей определило британское издание WhatCar.

10 место — Volkswagen ID.Buzz

vw id buzz, лучшие электромобили, подержанные электромобили, электромобили с пробегом, электромобили с пробегом Fullscreen
Volkswagen ID.Buzz
Фото: Volkswagen

Электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz значительно выгоднее покупать подержанным, ведь новая модель довольно недешевая. Электрокар сочетает стильный ретродизайн в духе классического VW T1 с просторным и практичным салоном. К тому же, авто довольно комфортное.

Плюсы:

  • практичный;
  • комфортабельный;
  • богато оснащенный.

Минусы:

  • не самая лучшая мультимедийная система;
  • некачественная внутренняя отделка;
  • малый запас хода.

9 место — Cupra Born

Cupra Born, лучшие электромобили, подержанные электромобили, электромобили с пробегом, электромобили с пробегом Fullscreen
Cupra Born
Фото: SEAT

Cupra Born — эмоциональный аналог Volkswagen ID.3 с бодрым характером и неплохой управляемостью. Хэтчбек просторный внутри и имеет запас хода до 550 км.

Плюсы:

  • захватывающая управляемость;
  • неплохой запас хода.

Минусы:

  • жестковатая езда;
  • устаревшая мультимедиа.
Важно
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8 место — Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5, лучшие электромобили, подержанные электромобили, электромобили с пробегом Fullscreen
Hyundai Ioniq 5
Фото: Hyundai

Hyundai Ioniq 5 — электромобиль с оригинальным дизайном и просторным салоном. Он комфортабельный и имеет немалый запас хода. К тому же, он недорогой на вторичном рынке.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • быстрая зарядка;
  • тихий и комфортабельный.

Минусы:

  • не самая лучшая управляемость;
  • небольшой багажник.

7 место — Genesis GV60

Genesis GV60, лучшие электромобили, подержанные электромобили, электромобили с пробегом, электромобили с пробегом Fullscreen
Genesis GV60
Фото: Genesis

Genesis GV60 — премиальный собрат Hyundai Ioniq 5 с более качественным салоном, однако он не настолько просторный. Электрокроссовер привлекает хорошей шумоизоляцией и быстрой зарядкой, а его запас хода в отдельных версиях превышает 500 км.

Плюсы:

  • качественный салон;
  • хорошая шумоизоляция;
  • современная мультимедийная система.

Минусы:

  • тесный задний ряд;
  • маленький багажник.

6 место — Kia EV6

Kia EV6, лучшие электромобили, подержанные электромобили, электромобили с пробегом, электромобили с пробегом Fullscreen
Kia EV6
Фото: Kia

Kia EV6 — еще один "родственник" Genesis GV60 и Hyundai Ioniq 5, причем он дешевле собратьев на вторичном рынке. Электрокар довольно просторный, имеет неплохой запас хода и быстро заряжается.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • большой запас хода;
  • быстрая зарядка.

Минусы:

  • небольшой багажник;
  • жестковатая езда.

5 место — BMW iX3

BMW iX3, лучшие электромобили, подержанные электромобили, электромобили с пробегом Fullscreen
BMW iX3
Фото: BMW

Электрический вариант BMW X3 настолько же интересен в управлении, как и бензиновая модель. Премиальный кроссовер качественный внутри и богато оснащен.

Плюсы:

  • богатое оснащение;
  • качественная мультимедийная система;
  • неплохой запас хода.

Минусы:

  • не самый быстрый в классе;
  • есть более дешевые аналоги.

4 место — Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3, лучшие электромобили, б/у электромобили, электромобили с пробегом, электромобили с пробегом Fullscreen
Volkswagen ID.3
Фото: Volkswagen

Электромобиль Volkswagen ID.3 просторный и неплохо управляется, а также имеет большой (до 550 км) запас хода. Динамика более чем достаточная для городской езды.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • хорошо настроенное шасси;
  • большой запас хода.

Минусы:

  • не лучшая внутренняя отделка;
  • устаревшая мультимедийная система.

3 место — Kia e-Niro

Kia e-Niro, лучшие электромобили, подержанные электромобили, электромобили с пробегом, электромобили с пробегом Fullscreen
Kia e-Niro
Фото: Kia

Kia e-Niro — один из первых доступных электрокроссоверов с большим (более 400 км) запасом хода. К тому же, электрический вариант Kia Niro довольно вместительный и обычно богато укомплектован.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • богатое оснащение;
  • большой запас хода.

Минусы:

  • жестковатая подвеска;
  • не самая лучшая управляемость.

2 место — Skoda Enyaq

Skoda Enyaq, лучшие электромобили, подержанные электромобили, электромобили с пробегом Fullscreen
Skoda Enyaq
Фото: Skoda

Электрокроссовер Skoda Enyaq — практичный кроссовер с просторным салоном и большим багажником. У него неплохо настроенное шасси, мягкая подвеска и хорошая шумоизоляция. В линейке есть версии с запасом хода более 500 км и мощностью до 340 сил.

Плюсы:

  • просторный продуманный салон;
  • комфортабельная езда;
  • богатое оснащение;
  • большой запас хода.

Минусы:

  • не лучшая динамика;
  • неинтересная управляемость.
Важно
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1 место — Tesla Model 3

Tesla Model 3, лучшие электромобили, подержанные электромобили, электромобили с пробегом, электромобили с пробегом Fullscreen
Tesla Model 3
Фото: Tesla

Седан Tesla Model 3 недорогой, ведь на рынке этих автомобилей хватает. Электрокар привлекает большим запасом хода (до 700 км) и хорошей динамикой.

Плюсы:

  • превосходная динамика;
  • большой запас хода;
  • практичный салон.

Минусы:

  • не лучшая отделка салона;
  • жестковатая езда.

Ранее Фокус рассказывал о самых надежных подержанных электромобилях.

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