Недорогие и экологичные: названы лучшие электромобили с пробегом (фото)
Электромобили существенно дороже бензиновых моделей, однако быстрее теряют в цене на вторичном рынке. Обнародован рейтинг лучших электрокаров с пробегом.
Топ 10 лучших подержанных электромобилей определило британское издание WhatCar.
10 место — Volkswagen ID.Buzz
Электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz значительно выгоднее покупать подержанным, ведь новая модель довольно недешевая. Электрокар сочетает стильный ретродизайн в духе классического VW T1 с просторным и практичным салоном. К тому же, авто довольно комфортное.
Плюсы:
- практичный;
- комфортабельный;
- богато оснащенный.
Минусы:
- не самая лучшая мультимедийная система;
- некачественная внутренняя отделка;
- малый запас хода.
9 место — Cupra Born
Cupra Born — эмоциональный аналог Volkswagen ID.3 с бодрым характером и неплохой управляемостью. Хэтчбек просторный внутри и имеет запас хода до 550 км.
Плюсы:
- захватывающая управляемость;
- неплохой запас хода.
Минусы:
- жестковатая езда;
- устаревшая мультимедиа.
8 место — Hyundai Ioniq 5
Hyundai Ioniq 5 — электромобиль с оригинальным дизайном и просторным салоном. Он комфортабельный и имеет немалый запас хода. К тому же, он недорогой на вторичном рынке.
Плюсы:
- просторный салон;
- быстрая зарядка;
- тихий и комфортабельный.
Минусы:
- не самая лучшая управляемость;
- небольшой багажник.
7 место — Genesis GV60
Genesis GV60 — премиальный собрат Hyundai Ioniq 5 с более качественным салоном, однако он не настолько просторный. Электрокроссовер привлекает хорошей шумоизоляцией и быстрой зарядкой, а его запас хода в отдельных версиях превышает 500 км.
Плюсы:
- качественный салон;
- хорошая шумоизоляция;
- современная мультимедийная система.
Минусы:
- тесный задний ряд;
- маленький багажник.
6 место — Kia EV6
Kia EV6 — еще один "родственник" Genesis GV60 и Hyundai Ioniq 5, причем он дешевле собратьев на вторичном рынке. Электрокар довольно просторный, имеет неплохой запас хода и быстро заряжается.
Плюсы:
- просторный салон;
- большой запас хода;
- быстрая зарядка.
Минусы:
- небольшой багажник;
- жестковатая езда.
5 место — BMW iX3
Электрический вариант BMW X3 настолько же интересен в управлении, как и бензиновая модель. Премиальный кроссовер качественный внутри и богато оснащен.
Плюсы:
- богатое оснащение;
- качественная мультимедийная система;
- неплохой запас хода.
Минусы:
- не самый быстрый в классе;
- есть более дешевые аналоги.
4 место — Volkswagen ID.3
Электромобиль Volkswagen ID.3 просторный и неплохо управляется, а также имеет большой (до 550 км) запас хода. Динамика более чем достаточная для городской езды.
Плюсы:
- просторный салон;
- хорошо настроенное шасси;
- большой запас хода.
Минусы:
- не лучшая внутренняя отделка;
- устаревшая мультимедийная система.
3 место — Kia e-Niro
Kia e-Niro — один из первых доступных электрокроссоверов с большим (более 400 км) запасом хода. К тому же, электрический вариант Kia Niro довольно вместительный и обычно богато укомплектован.
Плюсы:
- просторный салон;
- богатое оснащение;
- большой запас хода.
Минусы:
- жестковатая подвеска;
- не самая лучшая управляемость.
2 место — Skoda Enyaq
Электрокроссовер Skoda Enyaq — практичный кроссовер с просторным салоном и большим багажником. У него неплохо настроенное шасси, мягкая подвеска и хорошая шумоизоляция. В линейке есть версии с запасом хода более 500 км и мощностью до 340 сил.
Плюсы:
- просторный продуманный салон;
- комфортабельная езда;
- богатое оснащение;
- большой запас хода.
Минусы:
- не лучшая динамика;
- неинтересная управляемость.
1 место — Tesla Model 3
Седан Tesla Model 3 недорогой, ведь на рынке этих автомобилей хватает. Электрокар привлекает большим запасом хода (до 700 км) и хорошей динамикой.
Плюсы:
- превосходная динамика;
- большой запас хода;
- практичный салон.
Минусы:
- не лучшая отделка салона;
- жестковатая езда.
Ранее Фокус рассказывал о самых надежных подержанных электромобилях.
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