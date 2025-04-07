Недорогі та екологічні: названо кращі електромобілі з пробігом (фото)
Електромобілі суттєво дорожчі за бензинові моделі, проте швидше втрачають у ціні на вторинному ринку. Оприлюднено рейтинг кращих електрокарів із пробігом.
Топ 10 найкращих вживаних електромобілів визначило британське видання WhatCar.
10 місце – Volkswagen ID.Buzz
Електричний мінівен Volkswagen ID.Buzz значно вигідніше купувати вживаним, адже нова модель доволі недешева. Електрокар поєднує стильний ретродизайн у дусі класичного VW T1 із просторим та практичним салоном. До того ж, авто доволі комфортне.
Плюси:
- практичний;
- комфортабельний;
- багато оснащений.
Мінуси:
- не найкраща мультимедійна система;
- неякісне внутрішнє оздоблення;
- малий запас ходу.
9 місце – Cupra Born
Cupra Born – емоційний аналог Volkswagen ID.3 із бадьорішим характером та непоганою керованістю. Хетчбек просторий всередині та має запас ходу до 550 км.
Плюси:
- захоплююча керованість;
- непоганий запас ходу.
Мінуси:
- жорсткувата їзда;
- застаріла мультимедіа.
8 місце – Hyundai Ioniq 5
Hyundai Ioniq 5 – електромобіль із оригінальним дизайном і просторим салоном. Він комфортабельний і має чималий запас ходу. До того ж, він недорогий на вторинному ринку.
Плюси:
- просторий салон;
- швидка зарядка;
- тихий і комфортабельний.
Мінуси:
- не найкраща керованість;
- невеликий багажник.
7 місце – Genesis GV60
Genesis GV60 – преміальний побратим Hyundai Ioniq 5 із якіснішим салоном, проте він не настільки просторий. Електрокросовер приваблює гарною шумоізоляцією та швидкою зарядкою, а його запас ходу в окремих версіях перевищує 500 км.
Плюси:
- якісний салон;
- гарна шумоізоляція;
- сучасна мультимедійна система.
Мінуси:
- тісний задній ряд;
- маленький багажник.
6 місце – Kia EV6
Kia EV6 – ще один "родич" Genesis GV60 і Hyundai Ioniq 5, причому він дешевший за побратимів на вторинному ринку. Електрокар доволі просторий, має непоганий запас ходу і швидко заряджається.
Плюси:
- просторий салон;
- великий запас ходу;
- швидка зарядка.
Мінуси:
- невеликий багажник;
- жорсткувата їзда.
5 місце – BMW iX3
Електричний варіант BMW X3 настільки ж цікавий у керуванні, як і бензинова модель. Преміальний кросовер якісний усередині та багато оснащений.
Плюси:
- багате оснащення;
- якісна мультимедійна система;
- непоганий запас ходу.
Мінуси:
- не найшвидший у класі;
- є дешевші аналоги.
4 місце – Volkswagen ID.3
Електромобіль Volkswagen ID.3 просторий і непогано керується, а також має великий (до 550 км) запас ходу. Динаміка більш ніж достатня для міської їзди.
Плюси:
- просторий салон;
- добре налаштоване шасі;
- великий запас ходу.
Мінуси:
- не найкраще внутрішнє оздоблення;
- застаріла мультимедійна система.
3 місце – Kia e-Niro
Kia e-Niro – один із перших доступних електрокросоверів із великим (понад 400 км) запасом ходу. До того ж, електричний варіант Kia Niro доволі місткий і зазвичай багато укомплектований.
Плюси:
- просторий салон;
- багате оснащення;
- великий запас ходу.
Мінуси:
- жорсткувата підвіска;
- не найкраща керованість.
2 місце – Skoda Enyaq
Електрокросовер Skoda Enyaq – практичний кросовер із просторим салоном і великим багажником. У нього непогано налаштоване шасі, м’яка підвіска та гарна шумоізоляція. У лінійці є версії із запасом ходу понад 500 км та потужністю до 340 сил.
Плюси:
- просторий продуманий салон;
- комфортабельна їзда;
- багате оснащення;
- великий запас ходу.
Мінуси:
- не найкраща динаміка;
- нецікава керованість.
1 місце – Tesla Model 3
Седан Tesla Model 3 недорогий, адже на ринку цих автомобілів вистачає. Електрокар приваблює великим запасом ходу (до 700 км) і гарною динамікою.
Плюси:
- чудова динаміка;
- великий запас ходу;
- практичний салон.
Мінуси:
- не найкраще оздоблення салону;
- жорсткувата їзда.
Раніше Фокус розповідав про найнадійніші вживані електромобілі.
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