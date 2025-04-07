Недорогі та екологічні: названо кращі електромобілі з пробігом (фото)

Електромобілі суттєво дорожчі за бензинові моделі, проте швидше втрачають у ціні на вторинному ринку. Оприлюднено рейтинг кращих електрокарів із пробігом.

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Топ 10 найкращих вживаних електромобілів визначило британське видання WhatCar.

10 місце – Volkswagen ID.Buzz

Volkswagen ID.Buzz Фото: Volkswagen

Електричний мінівен Volkswagen ID.Buzz значно вигідніше купувати вживаним, адже нова модель доволі недешева. Електрокар поєднує стильний ретродизайн у дусі класичного VW T1 із просторим та практичним салоном. До того ж, авто доволі комфортне.

Плюси:

практичний;

комфортабельний;

багато оснащений.

Мінуси:

не найкраща мультимедійна система;

неякісне внутрішнє оздоблення;

малий запас ходу.

9 місце – Cupra Born

Cupra Born Фото: SEAT

Cupra Born – емоційний аналог Volkswagen ID.3 із бадьорішим характером та непоганою керованістю. Хетчбек просторий всередині та має запас ходу до 550 км.

Плюси:

захоплююча керованість;

непоганий запас ходу.

Мінуси:

жорсткувата їзда;

застаріла мультимедіа.

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8 місце – Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 Фото: Hyundai

Hyundai Ioniq 5 – електромобіль із оригінальним дизайном і просторим салоном. Він комфортабельний і має чималий запас ходу. До того ж, він недорогий на вторинному ринку.

Плюси:

просторий салон;

швидка зарядка;

тихий і комфортабельний.

Мінуси:

не найкраща керованість;

невеликий багажник.

7 місце – Genesis GV60

Genesis GV60 Фото: Genesis

Genesis GV60 – преміальний побратим Hyundai Ioniq 5 із якіснішим салоном, проте він не настільки просторий. Електрокросовер приваблює гарною шумоізоляцією та швидкою зарядкою, а його запас ходу в окремих версіях перевищує 500 км.

Плюси:

якісний салон;

гарна шумоізоляція;

сучасна мультимедійна система.

Мінуси:

тісний задній ряд;

маленький багажник.

6 місце – Kia EV6

Kia EV6 Фото: Kia

Kia EV6 – ще один "родич" Genesis GV60 і Hyundai Ioniq 5, причому він дешевший за побратимів на вторинному ринку. Електрокар доволі просторий, має непоганий запас ходу і швидко заряджається.

Плюси:

просторий салон;

великий запас ходу;

швидка зарядка.

Мінуси:

невеликий багажник;

жорсткувата їзда.

5 місце – BMW iX3

BMW iX3 Фото: BMW

Електричний варіант BMW X3 настільки ж цікавий у керуванні, як і бензинова модель. Преміальний кросовер якісний усередині та багато оснащений.

Плюси:

багате оснащення;

якісна мультимедійна система;

непоганий запас ходу.

Мінуси:

не найшвидший у класі;

є дешевші аналоги.

4 місце – Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 Фото: Volkswagen

Електромобіль Volkswagen ID.3 просторий і непогано керується, а також має великий (до 550 км) запас ходу. Динаміка більш ніж достатня для міської їзди.

Плюси:

просторий салон;

добре налаштоване шасі;

великий запас ходу.

Мінуси:

не найкраще внутрішнє оздоблення;

застаріла мультимедійна система.

3 місце – Kia e-Niro

Kia e-Niro Фото: Kia

Kia e-Niro – один із перших доступних електрокросоверів із великим (понад 400 км) запасом ходу. До того ж, електричний варіант Kia Niro доволі місткий і зазвичай багато укомплектований.

Плюси:

просторий салон;

багате оснащення;

великий запас ходу.

Мінуси:

жорсткувата підвіска;

не найкраща керованість.

2 місце – Skoda Enyaq

Skoda Enyaq Фото: Skoda

Електрокросовер Skoda Enyaq – практичний кросовер із просторим салоном і великим багажником. У нього непогано налаштоване шасі, м’яка підвіска та гарна шумоізоляція. У лінійці є версії із запасом ходу понад 500 км та потужністю до 340 сил.

Плюси:

просторий продуманий салон;

комфортабельна їзда;

багате оснащення;

великий запас ходу.

Мінуси:

не найкраща динаміка;

нецікава керованість.

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1 місце – Tesla Model 3

Tesla Model 3 Фото: Tesla

Седан Tesla Model 3 недорогий, адже на ринку цих автомобілів вистачає. Електрокар приваблює великим запасом ходу (до 700 км) і гарною динамікою.

Плюси:

чудова динаміка;

великий запас ходу;

практичний салон.

Мінуси:

не найкраще оздоблення салону;

жорсткувата їзда.

Раніше Фокус розповідав про найнадійніші вживані електромобілі.

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