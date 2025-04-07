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Недорогі та екологічні: названо кращі електромобілі з пробігом (фото)

Tesla Model 3 Kia EV6, кращі електромобілі, вживані електромобілі, електромобілі з пробігом
Фото: carscoops.com | Вживані електромобілі швидко дешевшають

Електромобілі суттєво дорожчі за бензинові моделі, проте швидше втрачають у ціні на вторинному ринку. Оприлюднено рейтинг кращих електрокарів із пробігом.

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Топ 10 найкращих вживаних електромобілів визначило британське видання WhatCar.

10 місце – Volkswagen ID.Buzz

vw id buzz, кращі електромобілі, вживані електромобілі, електромобілі з пробігом Fullscreen
Volkswagen ID.Buzz
Фото: Volkswagen

Електричний мінівен Volkswagen ID.Buzz значно вигідніше купувати вживаним, адже нова модель доволі недешева. Електрокар поєднує стильний ретродизайн у дусі класичного VW T1 із просторим та практичним салоном. До того ж, авто доволі комфортне.

Плюси:

  • практичний;
  • комфортабельний;
  • багато оснащений.

Мінуси:

  • не найкраща мультимедійна система;
  • неякісне внутрішнє оздоблення;
  • малий запас ходу.

9 місце – Cupra Born

Cupra Born, кращі електромобілі, вживані електромобілі, електромобілі з пробігом Fullscreen
Cupra Born
Фото: SEAT

Cupra Born – емоційний аналог Volkswagen ID.3 із бадьорішим характером та непоганою керованістю. Хетчбек просторий всередині та має запас ходу до 550 км.

Плюси:

  • захоплююча керованість;
  • непоганий запас ходу.

Мінуси:

  • жорсткувата їзда;
  • застаріла мультимедіа.
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8 місце – Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5, кращі електромобілі, вживані електромобілі, електромобілі з пробігом Fullscreen
Hyundai Ioniq 5
Фото: Hyundai

Hyundai Ioniq 5 – електромобіль із оригінальним дизайном і просторим салоном. Він комфортабельний і має чималий запас ходу. До того ж, він недорогий на вторинному ринку.

Плюси:

  • просторий салон;
  • швидка зарядка;
  • тихий і комфортабельний.

Мінуси:

  • не найкраща керованість;
  • невеликий багажник.

7 місце – Genesis GV60

Genesis GV60, кращі електромобілі, вживані електромобілі, електромобілі з пробігом Fullscreen
Genesis GV60
Фото: Genesis

Genesis GV60 – преміальний побратим Hyundai Ioniq 5 із якіснішим салоном, проте він не настільки просторий. Електрокросовер приваблює гарною шумоізоляцією та швидкою зарядкою, а його запас ходу в окремих версіях перевищує 500 км.

Плюси:

  • якісний салон;
  • гарна шумоізоляція;
  • сучасна мультимедійна система.

Мінуси:

  • тісний задній ряд;
  • маленький багажник.

6 місце – Kia EV6

Kia EV6, кращі електромобілі, вживані електромобілі, електромобілі з пробігом Fullscreen
Kia EV6
Фото: Kia

Kia EV6 – ще один "родич" Genesis GV60 і Hyundai Ioniq 5, причому він дешевший за побратимів на вторинному ринку. Електрокар доволі просторий, має непоганий запас ходу і швидко заряджається.

Плюси:

  • просторий салон;
  • великий запас ходу;
  • швидка зарядка.

Мінуси:

  • невеликий багажник;
  • жорсткувата їзда.

5 місце – BMW iX3

BMW iX3, кращі електромобілі, вживані електромобілі, електромобілі з пробігом Fullscreen
BMW iX3
Фото: BMW

Електричний варіант BMW X3 настільки ж цікавий у керуванні, як і бензинова модель. Преміальний кросовер якісний усередині та багато оснащений.

Плюси:

  • багате оснащення;
  • якісна мультимедійна система;
  • непоганий запас ходу.

Мінуси:

  • не найшвидший у класі;
  • є дешевші аналоги.

4 місце – Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3, кращі електромобілі, вживані електромобілі, електромобілі з пробігом Fullscreen
Volkswagen ID.3
Фото: Volkswagen

Електромобіль Volkswagen ID.3 просторий і непогано керується, а також має великий (до 550 км) запас ходу. Динаміка більш ніж достатня для міської їзди.

Плюси:

  • просторий салон;
  • добре налаштоване шасі;
  • великий запас ходу.

Мінуси:

  • не найкраще внутрішнє оздоблення;
  • застаріла мультимедійна система.

3 місце – Kia e-Niro

Kia e-Niro, кращі електромобілі, вживані електромобілі, електромобілі з пробігом Fullscreen
Kia e-Niro
Фото: Kia

Kia e-Niro – один із перших доступних електрокросоверів із великим (понад 400 км) запасом ходу. До того ж, електричний варіант Kia Niro доволі місткий і зазвичай багато укомплектований.

Плюси:

  • просторий салон;
  • багате оснащення;
  • великий запас ходу.

Мінуси:

  • жорсткувата підвіска;
  • не найкраща керованість.

2 місце – Skoda Enyaq

Skoda Enyaq, кращі електромобілі, вживані електромобілі, електромобілі з пробігом Fullscreen
Skoda Enyaq
Фото: Skoda

Електрокросовер Skoda Enyaq – практичний кросовер із просторим салоном і великим багажником. У нього непогано налаштоване шасі, м’яка підвіска та гарна шумоізоляція. У лінійці є версії із запасом ходу понад 500 км та потужністю до 340 сил.

Плюси:

  • просторий продуманий салон;
  • комфортабельна їзда;
  • багате оснащення;
  • великий запас ходу.

Мінуси:

  • не найкраща динаміка;
  • нецікава керованість.
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1 місце – Tesla Model 3

Tesla Model 3, кращі електромобілі, вживані електромобілі, електромобілі з пробігом Fullscreen
Tesla Model 3
Фото: Tesla

Седан Tesla Model 3 недорогий, адже на ринку цих автомобілів вистачає. Електрокар приваблює великим запасом ходу (до 700 км) і гарною динамікою.

Плюси:

  • чудова динаміка;
  • великий запас ходу;
  • практичний салон.

Мінуси:

  • не найкраще оздоблення салону;
  • жорсткувата їзда.

Раніше Фокус розповідав про найнадійніші вживані електромобілі.

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