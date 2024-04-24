Понад 500 сил і 2,9 с до сотні: представлено найшвидшу Tesla Model 3 (фото)

Електромобіль Tesla Model 3 Performance отримав 517-сильну установку. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути 262 км/год.

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Оновлена Tesla Model 3 2024 отримала топову спортивну модифікацію Performance. Електромобіль надходить у продаж за ціною від 54 680 доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті Tesla.

Електрокар вирізняється агресивнішим дизайном Фото: Tesla

Електромобіль Tesla Model 3 Performance отримав нову двомоторну силову установку, яка видає 517 к. с. і 740 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути 262 км/год.

Ззаду встановлено спойлер Фото: Tesla

Акумуляторна батарея ємністю 75 кВт∙год залишилася без змін. Седан здатен проїхати 476 км без підзарядки.

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Підвіска Tesla Model 3 Performance також доопрацьована – замінені пружини, стабілізатори та адаптивні амортизатори. До того ж, з’явився покращений спортивний режим Track.

У оздобленні салону з'явився карбон Фото: Tesla

Нова Tesla Model 3 Performance відрізняється від стандартного седана агресивнішими бамперами, карбоновим спойлером та 20-дюймовими дисками з шинами Pirelli P Zero 4.

Електрокар отримав нові передні сидіння Фото: Tesla

У салоні встановили нові спортивні сидіння з електроприводом, підігрівом і вентиляцією, а в оздобленні з’явився карбон. До того ж, встановлена аудіосистема з 17 динаміками.

До речі, недавно українські майстри перетворили Tesla Model 3 на оригінальний кабріолет.

Також Фокус розповідав, що у Києві зявився електрокар Lucid Air із запасом ходу 830 км.