Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Понад 500 сил і 2,9 с до сотні: представлено найшвидшу Tesla Model 3 (фото)

Tesla Model 3 2024, Tesla Model 3, Tesla Model 3 Performance, електромобіль Tesla
Фото: Tesla | Tesla Model 3 Performance отримала 517-сильну установку

Електромобіль Tesla Model 3 Performance отримав 517-сильну установку. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути 262 км/год.

Related video

Оновлена Tesla Model 3 2024 отримала топову спортивну модифікацію Performance. Електромобіль надходить у продаж за ціною від 54 680 доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті Tesla.

Tesla Model 3 Performance, Tesla Model 3 2024, Tesla Model 3, електромобіль Tesla Fullscreen
Електрокар вирізняється агресивнішим дизайном
Фото: Tesla

Електромобіль Tesla Model 3 Performance отримав нову двомоторну силову установку, яка видає 517 к. с. і 740 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути 262 км/год.

Tesla Model 3 2024, Tesla Model 3, Tesla Model 3 Performance, електромобіль Tesla Fullscreen
Ззаду встановлено спойлер
Фото: Tesla

Акумуляторна батарея ємністю 75 кВт∙год залишилася без змін. Седан здатен проїхати 476 км без підзарядки.

Важливо
Усі випущені Tesla Cybertruck відкликають для ремонту через дуже небезпечний дефект
Усі випущені Tesla Cybertruck відкликають для ремонту через дуже небезпечний дефект

Підвіска Tesla Model 3 Performance також доопрацьована – замінені пружини, стабілізатори та адаптивні амортизатори. До того ж, з’явився покращений спортивний режим Track.

Салон Tesla Model 3 Performance, Tesla Model 3 2024, Tesla Model 3, електромобіль Tesla Fullscreen
У оздобленні салону з'явився карбон
Фото: Tesla

Нова Tesla Model 3 Performance відрізняється від стандартного седана агресивнішими бамперами, карбоновим спойлером та 20-дюймовими дисками з шинами Pirelli P Zero 4.

салон тесла модел 3, Tesla Model 3 2024, Tesla Model 3, електромобіль Tesla Fullscreen
Електрокар отримав нові передні сидіння
Фото: Tesla

У салоні встановили нові спортивні сидіння з електроприводом, підігрівом і вентиляцією, а в оздобленні з’явився карбон. До того ж, встановлена аудіосистема з 17 динаміками.

До речі, недавно українські майстри перетворили Tesla Model 3 на оригінальний кабріолет.

Також Фокус розповідав, що у Києві зявився електрокар Lucid Air із запасом ходу 830 км.