Українські майстри створили стильний кабріолет Tesla Model 3 (фото)

Седан Tesla Model 3 позбувся даху й отримав нові кузовні панелі зі скловолокна. Електромобіль занизили та планують створити для нього повністю нову підвіску.

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Електромобіль Tesla Model 3 перетворили на оригінальний чотиридверний кабріолет. Цікавий проєкт втілило в життя українське ательє TSK, яке не вперше виконує тюнінг Tesla. Про це повідомляє сайт Autogeek.

Електромобіль суттєво занизили Фото: Autogeek

Седан Tesla Model 3 доопрацювали в американському підрозділі TSK. Йому не просто зрізали дах, а створили повністю новий кузов із панелями зі скловолокна. До того ж електрокар занизили, укоротивши пружини підвіски.

Колісні диски пофарбували в золотистий колір звичайною фарбою з балончика. Також використали червоні чохли на сидіння з іншої Tesla, яку придбали для подальшого продажу.

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За основу взяли топовий спортивний варіант Tesla Model 3 Performance. Він оснащений двома електромоторами загальною потужністю 534 к. с. і здатен розігнатися до 100 км/год за 3,3 с і розвинути 260 км/год. Запас ходу електромобіля складає 567 км.

Кузовні панелі авто виготовлені зі скловолокна Фото: Autogeek

У перспективі тюнінг Tesla Model 3 продовжать. Зокрема, кабріолету посилять шумоізоляцію та встановлять абсолютно нову підвіску.

До речі, раніше ательє TSK створило клон знаменитого Mercedes 300SL Gullwing на базі Tesla Model 3.

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