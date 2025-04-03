Новий електрокросовер Skoda на базі VW ID.4 став найшвидшою моделлю марки (фото, відео)

Лінійку Skoda Elroq поповнив топовий спортивний варіант RS. Електрокросовер показали на Міланському тижні моди.

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Головна відмінність Skoda Elroq RS від стандартної моделі — його двомоторна установка, яка розвиває 340 к. с. Вона знайома за Volkswagen ID.4 і це не дивно, адже обидві моделі збудовані на платформі МЕВ.

Електромобіль Skoda Elroq RS здатен розганятися до 100 км/год за 5,4 с – ще жодна серійна Skoda не була настільки швидкою. Максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.

Електричний кросовер Skoda Elroq RS отримав батарею ємністю 84 кВт∙год. Запас ходу становить 550 км, а швидка (потужністю 185 кВт) зарядка електрокара на 80% займає 26 хвилин.

Електрокар здатен розігнатися до сотні за 5,4 с Фото: Skoda

Крім того, новий Skoda Elroq RS оснастили адаптивними амортизаторами та збільшеними гальмами, а підвіску електрокросовера переналаштували.

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Відрізнити електромобіль Skoda Elroq RS можна за дещо агресивнішими бамперами, чорним декором та дещо збільшеним заднім спойлером. Крім того, авто отримало матричні фари і нові литі диски діаметром 20 або 21 дюйм.

Салон електрокросовера обшили алькантарою Фото: Skoda

Салон Skoda Elroq RS обшили алькантарою з салатовими вставками, а також встановили спортивні передні сидіння. Комплектацію поповнили електропривід і масаж крісла водія.

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