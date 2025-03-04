Економваріант: тест-драйв оновленого кросовера Skoda Kamiq

Skoda Kamiq — найменший і найдешевший кросовер чеської марки в Україні. Фокус випробував оновлену модель і визначив, чим вона може зацікавити.

Related video

Кросовери залишаються найпопулярнішим класом авто в Україні, причому їх частка на ринку зростає і в 2024 році склала 78,5%. Моделі підвищеної прохідності зазвичай не найдешевші — вони дорожчі за хетчбеки чи седани аналогічного розміру. Утім, є й недорогі кросовери, до яких можна віднести і Skoda Kamiq. Оновлена версія моделі побувала на тесті Фокусу.

Skoda Kamiq є найменшим кросовером бренду на європейському ринку Фото: Тарас Брязгунов

Стриманий, але оригінальний — дизайн Skoda Kamiq

Оновлений Skoda Kamiq залишається чи не найоригінальнішим кросовером у лінійці чеської марки. У зовнішності переважають звичні для Skoda грані, проте "лице" Kamiq є виразнішим, аніж у старших братів, передусім, завдяки дворівневим світлодіодним фарам.

Передня оптика Skoda Kamiq, до речі, змінена, а фірмова решітка радіатора Skoda стала дещо більшою. Крім того, оновили бампери та нестандартні двосекційні ліхтарі кросовера. Зміни в дизайні не можна назвати кардинальними, але вони помітні.

Ззаду звертають на себе увагу оновлені двосекційні ліхтарі Фото: Тарас Брязгунов

Як і раніше, Kamiq — найменший кросовер Skoda на європейському ринку та налеєить до сегменту B-SUV.

Розміри Skoda Kamiq:

довжина — 4249 мм;

ширина — 1793 мм;

висота — 1559 мм;

колісна база — 2651 мм.

Важливо

Гімн практичності: тест-драйв нового кросовера Skoda Kodiaq

Простий, але якісний — салон Skoda Kamiq

Одного погляду на інтер’єр Skoda Kamiq достатньо, аби зрозуміти, що всередині зміни суттєвіші, аніж зовні. Перш за все, впадає в очі нове двоспицеве кермо зі зручними напливами на ободі. Крім того, усі Skoda Kamiq 2025 оснащені цифровим щитком приладів, який можна налаштувати під себе — на вибір пропонуються класичні циферблати або ж сучасне оформлення.

Стандартним є і 8,25-дюймовий сенсорний дисплей. Мультимедійна система Skoda Kamiq проста та зрозуміла, а бездротовий Android Auto працює стабільно і без розривів. Важливо, що збережено фізичні перемикачі аудіо та клімату, якими зручно користуватися на дотик.

Усі версії моделі отримали 8,25-дюймовий тачскрін Фото: Тарас Брязгунов

Хоча модель недорога, матеріали в салоні якісні. М’якого пластику вистачає, є і хромований декор. Сидіння обшиті приємною на дотик тканиною.

У салоні достатньо відділень для дрібних речей. Кросовер Skoda має місткий бардачок і великі кишені в дверях, а от бокс у передньому підлокітнику невеликий. Також є відсік зліва від керма та ніша з USB-портами на центральній консолі.

Традиційно для Skoda передбачено приємні дрібнички Simply Clever. У лючку бензобака сховано шкребок для льоду, а в дверях водія сховано парасольку. У бардачку та на лобовому склі є кріплення для карток. Заливна горловина бачка з омивачем доповнена вбудованою лійкою.

Цифровий щиток приладів можна налаштувати під себе Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Компактний, проте просторий

Водійське місце в кросовері зручне. Крісло та кермова колонка мають достатній діапазон регулювань. Сидіння кросовера пружні та мають гарну бокову підтримку. У всіх Skoda Kamiq 2025 вони оснащені підігрівом, а в топовій версії обігрівається ще й кермо. За доплату доступний електропривід крісла водія.

Посадка в Skoda Kamiq доволі низька, за мірками кросоверів. До оглядовості питань загалом немає — авто має великі вікна та тоненькі стійки даху.

Передні сидіння пружні та мають гарну бічну підтримку Фото: Тарас Брязгунов Ззаду просторо, але заважає високий центральний тунель Фото: Тарас Брязгунов

Задній ряд кросовера – один із найпросторіший у класі: місця для ніг та над головою тут більш, ніж достатньо навіть для рослих пасажирів. Утім, через високий центральний тунель ззаду комфортніше двом. Ззаду є підлокітник із підсклянниками, дефлектори обдування та USB-порти.

Багажник Skoda Kamiq також чималий для його розмірів — 400 л. Якщо скласти задні крісла, то вийде 1395-літровий відсік, проте підлога рівною не буде. Під нею сховане повноцінне запасне колесо. Для фіксації багажу є гачки, паски та невеликі відсіки.

Кросовер має місткий 400-літровий багажник Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми сидіннями утворюється 1395-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою сховане повноцінне запасне колесо Фото: Тарас Брязгунов

Комплектація Skoda Kamiq

Базовий кросовер Skoda Kamiq Essence отримав діодні фари, кондиціонер, акустику з 8 динаміками, круїз-контроль, датчики дощу та світла.

У версії Selection додано клімат-контроль, парктронік, підігрів сидінь та 16-дюймові литі диски. А от безключовий доступ, камера, системи безпеки, електропривід водійського крісла чи дверей багажника — опції. Skoda Kamiq — звісно, недорога модель, але зазвичай у цьому класі автомобілі все ж багатше оснащені, а деякі з них мають набір сучасних систем безпеки.

Кросовера доволі місткий Фото: Тарас Брязгунов Бокс у підлокітнику досить невеликий Фото: Тарас Брязгунов Ліворуч від керма є невеликий відсік Фото: Тарас Брязгунов У задніх пасажирів є дефлектори обдуву та USB-порти Фото: Тарас Брязгунов У дверях водія ховається парасолька Фото: Тарас Брязгунов На лобовому склі є кріплення для картки Фото: Тарас Брязгунов

Малий, та завзятий — двигун Skoda Kamiq

Новий Skoda Kamiq в Україні наразі пропонують лише з 1,0-літровими бензиновими турбомоторами TSI. Версія з механічною КПП отримала 95-сильний двигун, а з роботом DSG — 115 к. с. На тесті Фокусу побувала потужніша модифікація.

Маленького трициліндрового двигуна кросоверу цілком вистачає. Він приємно дивує жвавим характером і достатньою тягою в середньому діапазоні обертів. Найкраще мотор показує себе після 2000 об/хв — саме тоді досягається піковий крутний момент у 200 Н∙м.

Skoda Kamiq в Україні пропонують з 1,0-літровими турбомоторами Фото: Тарас Брязгунов

Динаміки Skoda Kamiq 1,0 TSI цілком вистачає не лише в місті, але й на трасі, хоча при обгоні вантажівок все ж доводиться трохи розкручувати мотор. Кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 10,1 с і розвинути 192 км/год.

На високих обертах трициліндровий двигун стає дещо шумним, хоча загалом він тихий та й вібрації не відчуваються. 7-ступінчаста DSG також працює переважно плавно і лише на малих швидкостях іноді відчувається посмикування при перемиканні передач.

До того ж, кросовер Skoda Kamiq економічний: заявлена витрата становить 6,1-6,5 л на 100 км в міському циклі та 4,7-4,9 л/100 км – за містом. У нас вийшло приблизно 7 л на 100 км у місті та 5-5,5 л/100 км — на трасі. Заощадити пальне допомагає система глушіння мотора при зупинках.

Оновлена модель пізнається за зміненою передньою частиною Фото: Тарас Брязгунов

Керованість Skoda Kamiq

Кросовер Skoda Kamiq доступний виключно з переднім приводом, та й кліренс авто невеликий (182 мм), тому автомобіль значно краще почувається на асфальті. За керованістю він ближчий до хетчбеків С-класу.

Низький центр ваги та пружна підвіска сприяють невеликим кренам кузова у поворотах. Їзду не назвеш м’якою і деякі ями на дорогах досить відчутні, проте загалом підвіска енергоємна і добре справляється з більшістю нерівностей.

Кросовер непогано керується, але його підвіска доволі пружна Фото: Тарас Брязгунов

Кермо Skoda Kamiq доволі точне і навіть гостре. Кросовер добре маневрує і недостатня повертаємість не дає про себе знати.

Днище кросовера має непогану шумоізоляцію, тому вибоїни поглинаються тихо. А от на трасі після 120 км/год у салоні вже дають про себе знати аеродинамічні шуми.

Важливо

Прагматичний підхід: тест-драйв нової Skoda Octavia

Ціна Skoda Kamiq

Новий Skoda Kamiq в Україні коштує від 927 970 гривень за базовий варіант Essence. Версія Selection коштує від 992 524 гривень. Для сегменту B-SUV це відносно невисока ціна, хоча є і дещо дешевші моделі.

Фари Skoda Kamiq світлодіодні вже в базовій версії Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Кросовер Skoda Kamiq – недорога міська модель з просторим якісним салоном та економічним двигуном. Він непогано керується, проте його підвіска — не найм’якша. До того ж, хотілося б, аби авто було багатше оснащення.

Плюси Skoda Kamiq:

просторі салон та багажник;

економічний двигун;

непогана керованість.

Мінуси Skoda Kamiq:

небагате оснащення;

жорсткувата підвіска.

Технічні характеристики Skoda Kamiq

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R3 Об'єм двигуна 999 Потужність двигуна, к. с./об/хв 115/5000 Обертальний момент, Нм/об/хв 200/2000-3500 Коробка передач 7-ст. робот з двома зчепленнями Привід передній Споживання пального, комбінований цикл, л/100 км 4,7-6,5 Макс. швидкість, км/год 192 Розгін 0–100 км/год, с 10,1 Об'єм паливного баку, л 50

Важливо